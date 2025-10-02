Fortuna de Elon Musk agora ultrapassa os US$ 500 bilhões

O patrimônio líquido do empresário Elon Musk chegou aos US$ 500,1 bilhões, cerca de R$ 2,66 trilhões, na última quarta-feira (1º). Com isso, ele se torna a primeira pessoa a registrar um valor de fortuna tão alto. Em dezembro de 2024, Musk já havia se tornado o primeiro a atingir a marca de US$ 400 bilhões (R$ 2,128).

A informação foi divulgada pela revista estadunidense Forbes.

O empresário é a pessoa mais rica do mundo, mantendo-se US$ 150 bilhões (R$ 798 bilhões) à frente do diretor técnico da multinacional de tecnologia Oracle, Larry Ellison.

Elon Musk é dono da Tesla, empresa estadunidense de veículos elétricos, onde, segundo a Forbes, acumula cerca de US$ 191 bilhões (R$ 1,016 trilhão) de sua fortuna. Ele também detém 42% da Space X, fabricante de sistemas aeroespaciais, que representa um patrimônio de US$ 168 bilhões (R$ 893,8 bilhões) para o bilionário.

Mais recentemente, comprou a rede social X (antigo Twitter) e a fundiu com a xAI Holdings, sua nova empresa de inteligência artificial. Nela, há US$ 60 bilhões (R$ 318 milhões) da fortuna do empresário.

A marca de US$ 500 bilhões em patrimônio líquido mostra que Musk está na metade do caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo.