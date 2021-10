Família faz campanha para ajudar estudante brasileiro é atingido por tiro na cabeça nos EUA

Vítima de um disparo na cabeça há quase um mês em Chicago, nos Estados Unidos, o brasileiro João Pedro Elisei Marchezani, de 23 anos, continua com quadro clínico crítico. O estudante foi atingido na madrugada do dia 5 de setembro, quando foi perseguido por homens em uma motocicleta.

João Pedro estava acompanhado da namorada e de uma amiga no banco de trás do veículo de um amigo. Ao perceber que eles estavam sendo seguidos por um motociclista armado, desviou e o trancou no trânsito.

No entanto, o motociclista reapareceu em seguida com uma segunda moto, onde estavam mais dois homens. O passageiro da segunda moto efetuou oito tiros contra o carro. Somente João Pedro foi atingido por uma bala que entrou pela nuca e alcançou o cérebro.

Tratamento

A mãe do brasileiro, Monica Elisei Marchezani conta que o filho já passou por diversas cirurgias complexas, como a retirada de uma parte do crânio após o dreno não ter sido suficiente para diminuir o inchaço cerebral.

“Devagarinho ele evolui bem. Saiu da UTI, na quinta-feira foi transferido para a unidade de trauma. Ainda está em situação crítica e corre risco de vida, mas evolui bem e não precisa mais de respirador”, detalha a mãe.

Monica não sabe se o estudante terá sequelas quando sair do hospital porque a equipe médica ainda avalia o caso.

“Ele não fala ainda, mas não se sabe se é pelo tempo que passou entubado. Mas conseguimos fazer leitura labial quando ele está mais calmo e menos cansado. Ainda não enxerga, mas seus nervos óticos não foram afetados. Não move o lado esquerdo, mas, pela minha fé, sei que vai mover”.

Custos médicos

A família de João Pedro, que não tem seguro de saúde, está aflita com as despesas no hospital americano. Segundo Monica, o Medicaid cobre o período de emergência, onde há risco de vida, mas depois a conta fica sob responsabilidade dos parentes do paciente.

"E sabemos que, em longo prazo, vai passar de milhões. Os médicos já disseram, por exemplo, que temos que ter uma casa adaptada, e sabemos que vai haver uma longa recuperação física e neurológica, com muita fisioterapia também. Além disso, João não poderá trabalhar por um bom tempo", afirmou.

Uma campanha no site GoFundMe com o intuito de arrecadar US$ 50 mil para despesas emergenciais foi criada por um amigo da família. O valor já está sendo alcançado, mas não será suficiente.

O pai de João Pedro, Antonio Flavio Passos Marchezani, também disponibilizou uma conta-corrente e uma chave Pix para receber doações do Brasil. Os dados são: CEF - AG: 3216 (OP:001) - C/C: 1157-7 CPF: 256.532.838-94

