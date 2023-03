EUA alerta sobre risco de guerra nuclear contra Rússia; entenda situação

Os Estados Unidos podem estar prestes a enfrentar uma guerra nuclear contra dois de seus maiores desafetos, Rússia e China. A hipótese foi levantada por Mark Milley, principal general do país norte-americano. As informações são da Folha de São Paulo.

Conforme relatado pelo militar, um dos maiores alertas sobre a possibilidade de um conflito nuclear entre as potências está na postura de Vladimir Putin. Desde que a guerra contra a Ucrânia teve início, o líder do país europeu faz questão de citar o grande arsenal atômico da Rússia.

O poder militar do país, inclusive, equipara-se ao norte-americano: ambos possuem pouco mais de 90% de todas as ogivas espalhadas pelo planeta, seguidos pela China, que detém 410 exemplares, de acordo com a Federação dos Cientistas Americanos.

Sobre a potência asiática, Milley disse: “a China tem milhares de mísseis de alcance local nos seus arsenais, que seriam de difícil contenção pelos EUA com seu inventário atual”.

INVESTIMENTOS EM DEFESA

O general estadunidense utilizou a avaliação como forma de reforçar o pedido de aprovação do maior orçamento de Defesa da história dos Estados Unidos, proposto pelo presidente Joe Biden. O projeto concederá 813 bilhões de dólares à área.

"Não há nada mais caro do que lutar uma guerra. Se preparar para a guerra é também muito caro, mas lutar uma é mais. Se preparar para a guerra vai detê-la” afirmou Milley.

Apesar da proposta, o país norte-americano já possui o maior gasto militar do mundo: somente em 2022, a nação gastou cerca de 767 bilhões de dólares em defesa, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

Em seguida, aparecem China, com 242 bilhões de dólares, e Rússia, com 88 bilhões de dólares.