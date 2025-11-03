Brasileira é morta com 27 facadas na Itália
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Jéssica Stapazzollo.
Uma brasileira identificada como Jéssica Stapazzollo, de 33 anos, foi morta com 27 facadas na Itália, entre a noite do dia 26 e a manhã de 27 outubro. A família tenta repatriação do corpo há uma semana, segundo o portal g1.
Segundo familiares, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da brasileira. Ele teria sido preso após confessar o crime, de acordo com a apuração.
Jéssica nasceu em Içara, em Santa Catarina, possuindo nacionalidade ítalo-brasileira. Sobre a morte, o Consulado-Geral em Milão informou ao g1 que "está em contato com as autoridades italianas e com a família".
O padrasto de Jéssica, Mauricio Donato, que mora com a mãe da brasileira a 15 km da casa onde o crime foi cometido, informou que o velório da brasileira deve ser realizado na Europa, e após isso, ser transladado ao Brasil.
Ao portal, o familiar disse que o processo de repatriação custa em torno de R$ 60 mil. Ele disse ainda que só foram informados do crime na madrugada do dia 28 de outubro.
"Os policiais chegaram aqui às 04h40 da manhã. Pediram licença e nos deram a péssima notícia. Minha esposa, mãe de Jéssica, foi pra o hospital. Agora está em casa, com acompanhamento médico e remediada", contou ao portal.
Até o momento, não há definição de como se dará o translado do corpo de Jéssica.