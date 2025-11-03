Estados Unidos anunciam ajuda de US$ 3 milhões para Cuba após furacão Melissa

Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda humanitária de US$ 3 milhões — aproximadamente R$ 16 milhões — destinado à população de Cuba afetada pelo furacão Melissa, que deixou um rastro de destruição em diversas províncias do leste da ilha.

De acordo com comunicado divulgado na rede social X, no domingo (2), pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano, os recursos serão utilizados para apoiar diretamente as comunidades mais atingidas.

“Os Estados Unidos estão coordenando com a Igreja Católica a distribuição de três milhões de dólares em ajuda humanitária diretamente às pessoas do leste de Cuba mais afetadas pela devastação do furacão Melissa”, informou o órgão.

As autoridades cubanas evacuaram mais de 700 mil pessoas por temores de chuvas torrenciais e ventos superiores a 210 km/h.

A iniciativa ocorre em meio aos esforços internacionais para prestar socorro às vítimas do desastre natural, que provocou grandes danos à infraestrutura, deixou milhares de desabrigados e afetou o fornecimento de energia e água potável em várias regiões.