Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Furacão Melissa avança em direção a Cuba e Bahamas após devastar ilhas do Caribe

Conforme o NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:00)
Mundo
Um homem olha para uma árvore caída em St. Catherine, Jamaica, pouco antes de o furacão Melissa atingir a costa em 28 de outubro de 2025. Ventos ferozes e chuvas torrenciais atingiram a Jamaica na terça-feira, quando o furacão Melissa atingiu a costa, a pior tempestade a atingir a nação insular e um dos furacões mais poderosos já registrados.
Legenda: Árvore arrancada por força de ventos na Jamaica.
Foto: RICARDO MAKYN / AFP

O furacão Melissa, classificado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) como de categoria 3 e “extremamente perigoso”, atingiu a costa sul de Cuba com ventos de até 205 km/h.

O fenômeno, que tem oscilado entre as categorias 3, 4 e 5 na escala Saffir-Simpson nos últimos dias, segue em direção ao leste cubano antes de alcançar o sudeste e o centro das Bahamas ainda nesta quarta-feira (29).

Conforme o último boletim do NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h. Na Baía de Guantánamo, foram registradas rajadas de até 111 km/h. As províncias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin e Las Tunas estão sob aviso de furacão, e as autoridades locais orientaram os moradores a procurar abrigo imediato.

Veja também

teaser image
Mundo

Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica

teaser image
Mundo

Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

Também estão em alerta o sudeste e o centro das Bahamas, além das Bermudas, que devem ser impactadas na noite desta quinta-feira (30).

Jamaica enfrenta problemas ocasionados por fenômeno natural 

Enquanto Cuba e as Bahamas enfrentam o ciclone, a Jamaica avalia os prejuízos deixados pela passagem do Melissa.

O governo jamaicano informou que trabalha para reabrir todos os aeroportos até amanhã, a fim de acelerar a distribuição de suprimentos de emergência.

O furacão já provocou pelo menos sete mortes no Caribe — três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana —, além de deixar uma pessoa desaparecida.

Um homem olha para uma árvore caída em St. Catherine, Jamaica, pouco antes de o furacão Melissa atingir a costa em 28 de outubro de 2025. Ventos ferozes e chuvas torrenciais atingiram a Jamaica na terça-feira, quando o furacão Melissa atingiu a costa, a pior tempestade a atingir a nação insular e um dos furacões mais poderosos já registrados.
Mundo

Furacão Melissa avança em direção a Cuba e Bahamas após devastar ilhas do Caribe

Conforme o NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h.

Redação
Há 37 minutos
Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica
Mundo

Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica

O furacão já causou a morte de sete pessoas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de camas barricadas na janela de quarto de hotel na Jamaica, por conta do Furacão Melissa.
Mundo

Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.

Redação e AFP
28 de Outubro de 2025
Trump e Lula em reunião na Malásia com equipe técnica.
Mundo

Trump sinaliza aproximação de Lula: 'Tivemos uma ótima reunião'

Americano aproveitou para felicitar o brasileiro, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

Redação
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente da Argentina, Javier Milei, cumprimentando apoiadores na sede do partido governista, La Libertad Avanza, após os resultados das eleições legislativas nacionais de meio de mandato em Buenos Aires, em 26 de outubro de 2025.
Mundo

Partido de Milei vence eleições legislativas na Argentina

Resultado é surpreendente e, segundo presidente, é "ponto de virada".

Redação e AFP
27 de Outubro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Preso por roubo no Louvre foi localizado antes de embarcar para a Árgelia

Homem não teve identidade revelada.

Redação
26 de Outubro de 2025
Dois homens de terno estão sentados frente a frente, conversando em um ambiente interno com cortina azul ao fundo. São Trump e Lula. Entre eles há uma pequena mesa vermelha com dois copos de água e um arranjo de flores. O homem à esquerda gesticula sorrindo, enquanto o da direita segura uma pasta vermelha e fala com expressão séria, usando fones de tradução.
Mundo

Veja bastidores da reunião entre Lula e Trump na Malásia

O encontro aconteceu durante a Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem capturada pelo Hubble em 21 de outubro.
Mundo

Cometa 3I/ATLAS faz Nasa acionar protocolo de defesa planetária

Cometa tem comportamento e composição química incomuns e está sendo monitorado.

Redação
26 de Outubro de 2025
Dois homens de terno escuro e gravata apertam as mãos diante de cortinas azuis, com as bandeiras dos Estados Unidos à esquerda e do Brasil à direita. Ambos sorriem para a câmera.
Mundo

O que é a cúpula da Asean, onde Lula e Trump se encontraram?

Em publicação na rede social X, Lula afirmou ter tido uma “ótima reunião” com Trump.

Redação
26 de Outubro de 2025
Suspeitos de roubo de joias no Louvre são presos em Paris
Mundo

Suspeitos de roubo de joias no Louvre são presos em Paris

Eles foram levados para a sede da polícia judiciária parisiense, localizada no 17° distrito.

Redação
26 de Outubro de 2025
Foto de brasileira agredida em Paris.
Mundo

Brasileira deixa País após violência doméstica e sofre tentativa de estupro em Paris

As informações foram passadas pelo irmão da vítima, que também mora na Europa

Redação
25 de Outubro de 2025
Na imagem, Kamala Harris está discursando no púlpito e atrás dela tem bandeiras do Estados Unidos
Mundo

Kamala Harris pode voltar a disputar a presidência dos EUA

Harris afirma que está confiante que haverá uma mulher na Casa Branca no futuro.

Redação
25 de Outubro de 2025
Foto de bombeiros atuando em incêndios na cidade de Kiev, na Ucrânia, após ataque aéreo russo.
Mundo

Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa dois mortos e 13 feridos

Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.

Redação
25 de Outubro de 2025
Embarcação USS Gerard R Ford em alto mar. Imagem usada em matéria sobre EUA enviar embarcação para a América do Sul.
Mundo

EUA enviam o maior porta-aviões do mundo para a América do Sul

Movimentação ocorre em meio à escalada de tensões na região.

Redação
24 de Outubro de 2025
Trump e Putin saem de coletiva após primeiro encontro entre ambos meses atrás. Imagem usada em matéria sobre presidente norte-americano ameaçar presidente da Rússia com tarifas enquanto o ex-presidente russo afirma que os EUA entraram de vez no caminho da guerra.
Mundo

Putin chama de 'ato hostil' sanções impostas pelos EUA e promete consequências

Presidente russo afirma, no entanto, que quer manter diálogo com governo Trump.

Redação
23 de Outubro de 2025
A imagem mostra o momento da queda e explosão de um avião de pequeno porte. Na sequência, à direita, o avião já está em chamas após o impacto, com uma grande explosão.
Mundo

Aeronave cai e explode após decolagem na Venezuela

Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.

Redação
23 de Outubro de 2025
Momentos antes do bombardeio ao barco, que navegava no Oceano Pacífico.
Mundo

EUA bombardeiam barco no Pacífico pela 1ª vez

Ataque deixou dois mortos

Redação
22 de Outubro de 2025
Daniel Naroditsky era um jovem branco de rosto fino, olhos verdes e cabelo loiro curto. Na foto, ele usa uma camisa polo azul.
Mundo

Ataques a Daniel Naroditsky, enxadrista morto aos 29 anos, serão investigados

O ex-campeão mundial Vladimir Kramnik fez uma campanha de um ano de ataques contra o grande mestre americano

Redação
22 de Outubro de 2025
Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões
Mundo

Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões

Todos os objetos roubados datam do século XIX

Redação e AFP
22 de Outubro de 2025
Ilustração do lança-chamas improvisado feito pela mulher para matar uma barata. Uma mulher segurando uma lata de spray com um isqueiro e expelindo fogo em uma barata
Mundo

Mulher tenta matar barata com 'lança-chamas' e acaba provocando incêndio

Caso ocorreu na Coreia do Sul. Uma pessoa morreu ao tentar fugir de fogo em prédio

Redação
21 de Outubro de 2025