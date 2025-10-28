Diário do Nordeste
Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.

(Atualizado às 13:43)
Mundo
Foto de camas barricadas na janela de quarto de hotel na Jamaica, por conta do Furacão Melissa.
Legenda: Hotéis estão totalmente fechados, e orientando hóspedes a se protegerem dentro de quartos.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Turistas brasileiros de férias em hotéis na Jamaica têm feito barricadas com camas nas janelas dos quartos como proteção contra o Furacão Melissa. Nesta terça-feira (28), hóspedes receberam orientações de total "lockdown". 

Ao g1, a contadora paulista Mariana Caserta, que está de férias em Ocho Rios com a família, disse que o hotel está "todo fechado". 

"A gente não pode circular por nenhuma área, nada. Estamos com a orientação de ficar dentro do quarto e colocar as camas pra poder fazer uma proteção. Estamos aqui já com a cama posicionada na janela", relatou. 

Hóspedes foram orientados a não abrir nenhuma porta. A nutricionista Karina Okamoto e o marido, Lívio, estão em um resort jamaicano e relataram já sentir a força do vento dentro do quarto: "Já tirou algumas folhas do coqueiro. Então, está forte mesmo". 

“Viemos passar o nosso aniversário de casamento nesse resort de luxo aqui na Jamaica e nem imaginávamos que íamos passar pelo que estamos passando. O furacão Melissa já está aqui bem próximo, ele provavelmente vai chegar aqui”, disse Karina em entrevista à TV Globo.

Alerta máximo 

O furacão, que é de categoria 5 e já teria provocado três mortes na ilha, deve chegar na Jamaica ainda nesta terça-feira (28), conforme o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês). O órgão emitiu comunicado emergencial à população jamaicana: "ESTA É UMA SITUAÇÃO EXTREMAMENTE PERIGOSA E COM RISCO DE VIDA! PROTEJA-SE AGORA!". 

Um coqueiro balança ao vento no Kingston Waterfront, na Ocean Boulevard, em Kingston, Jamaica, enquanto a Jamaica começa a sentir os efeitos do furacão Melissa em 26 de outubro de 2025.
Legenda: Furacão chega à Jamaica nesta terça.
Foto: RICARDO MAKYN / AFP.

O governo da Jamaica disse, em coletiva de imprensa, que 25 mil turistas estão no país atualmente. Cerca de 900 abrigos foram abertos.

"Vamos manter esses turistas o mais seguros que pudermos", informou um porta-voz. 

Além de Jamaica, o furacão deve atingir o Haiti, onde também já foram atribuídas três mortes, e a República Dominicana, onde uma pessoa morreu. 

Há o temor de que Melissa provoque uma devastação comparável à de furacões históricos, como o Maria, de 2017, ou o Katrina, de 2005, que deixaram marcas permanentes em Porto Rico e na cidade americana de Nova Orleans.

