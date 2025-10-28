Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica

O furacão Melissa tocou o solo da Jamaica nesta terça-feira (28), com ventos de 300 km/h, e o país está em alerta máximo. De categoria 5, o fenômeno é considerado a "tempestade do século", segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC). Até o momento, o furacão já causou a morte de sete pessoas em três países: três na Jamaica, três no Haiti, e uma na República Dominicana.