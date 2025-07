Atirador invade prédio de luxo, em Nova York, e ataque deixa pelo menos quatro mortos

Quatro pessoas morreram, nesta segunda-feira (28), em um ataque a tiros no centro de Nova York, nos Estados Unidos. Entre as vítimas, está um policial. Conforme informaram as autoridades, o atirador tirou a própria vida.

"Perdemos quatro vidas em mais um ato sem sentido de violência armada, incluindo um policial de 36 anos de origem bengali, pai de duas crianças e com outra a caminho", disse o prefeito de Nova York, Eric Adams. Segundo ele, uma pessoa está ferida em estado grave.

A polícia havia reportado que o homem, que estava armado com um fuzil, foi "abatido".

Armado com um rifle

Segundo o jornal New York Post, o atirador foi identificado como Shane Tamura. Armado com um rifle, ele abriu fogo em um edifício de 44 andares que abriga a sede do banco de investimento Blackrock e escritórios da NFL, a principal liga de futebol americano do país. O prédio fica na esquina da Park Avenue com a rua 51.

"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu, por sua vez, a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, no X, antigo Twitter.