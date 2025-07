Criança de 3 anos morre após ser deixada por cinco horas em carro nos EUA

Um menino de três anos morreu na cidade de Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos, após ser deixado dentro de um carro quente por cinco horas enquanto estava sob os cuidados de uma prestadora de serviços do Departamento de Recursos Humanos do Alabama. Ke'Torrius Starkes Jr. vivia em um lar adotivo após ter sido retirado de casa pelo departamento por alegações de uso de drogas na casa da criança. As informações são da imprensa local.

O menino, que era chamado de KJ, havia sido buscado no lar temporário por volta das 11h30 da terça-feira (22), quando teve uma visita supervisionada com o pai. Após isso, ele deveria ter sido levado para uma creche por um dos funcionários da empresa terceirizada contratada pelo departamento.

Segundo o advogado da família, G. Courtney French, a responsabilidade do transporte era de uma funcionária da empresa Covenant Services, Inc. Entretanto, a criança foi deixada dentro do carro entre 12h30 e 17h30, em Bessemer, subúrbio ao sudoeste de Birmingham.

Procura pela criança

A creche para qual a criança deveria ter sido levada ligou para perguntar sobre KJ, por volta das 17h30. O Departamento de Polícia de Birmingham foi acionado pouco depois desse horário, com o chamado para uma criança inconsciente na região.

"Isso é uma tragédia e um pesadelo para qualquer pai", disse o advogado da família.

A corporação de Birmingham aponta que a criança foi "acidentalmente deixada dentro de um veículo enquanto estava sob os cuidados de uma funcionária terceirizada".

O menino já havia falecido quando a equipe de resgate chegou ao local. O laudo com a causa da morte ainda não foi divulgado, mas o legista-chefe adjunto do Condado de Jefferson, Bill Yates, apontou que a exposição ao calor durante o tempo no veículo é a principal hipótese.

No dia do falecimento, as temperaturas na região apontavam 37 °C e 38 °C, com sensação térmica de 40 °C por volta das 13h.

Após a confirmação da morte, o Departamento de Recursos Humanos do Alabama confirmou que a criança estava sob os cuidados de uma pessoa contratada por uma empresa terceirizada, que foi demitida após o ocorrido. A empresa não se manifestou sobre o caso.

Conforme informações de Joe L. Roberts, promotor-adjunto do Condado de Jefferson, o caso será encaminhado ao Ministério Público assim que a investigação policial for concluída, para avaliar possíveis acusações.