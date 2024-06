Veja o que se sabe sobre motorista de aplicativo desaparecido na Bahia

Um homem confessou ter matado o motorista por aplicativo Elionaldo Cardoso da Silva, de 34 anos, desaparecido desde domingo (9). O suspeito, que seria amigo da vítima, teria cometido o crime na própria chácara, localizada no bairro de Cassange, em Salvador. As informações são do g1.

A Polícia Civil informou que o homem, que não teve a identidade revelada, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para confessar o assassinato. O corpo de Elionaldo ainda não foi encontrado.

Segundo a polícia, o dono da chácara foi liberado após o depoimento, pois não havia prisão preventiva decretada. A PC realizou o pedido de prisão do suspeito nesta sexta-feira (14), mas a Justiça não aceitou o pedido.

O carro de Elionaldo Cardoso da Silva foi encontrado na segunda-feira (10), na localidade da Pedra de Xangô, no bairro de Cajazeiras.

Suspeito era amigo da vítima

Familiares de Elionaldo afirmaram que ele e o suspeito eram amigos há cerca de seis anos. Os dois costumavam fazer festas na chácara.

"Ele veio aqui ontem, olhou no olho da gente e disse que não matou meu esposo. Era amigo dele e fez essa covardia com meu esposo", disse a mulher de Elionaldo, Maiara Brito, ao portal g1.

Já que o suspeito está em liberdade, a mulher teme que ele fuja e não seja mais encontrado pela polícia. "Eu quero justiça. Ele vai pagar. Como é que ele está solto? A chácara dele está cheia de sangue, de vestígios, porque lá é um campo de desova e ele está solto", disse.

Dívida

O pai de Elionaldo Cardoso revelou que a possível motivação do crime seria uma dívida. Ele contou que o filho tinha emprestado dinheiro para o suspeito. O caso ainda está sendo investigado pela polícia.

"Meu filho emprestou um dinheiro para ele. Talvez ele tenha cobrado essa quantia, ele se desesperou e fez o que fez com meu filho. Não sei o valor, mas foi alto", disse Reinaldo Santana.