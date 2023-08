Prefeito de Muritiba, na Bahia, é baleado no pescoço durante videochamada com a noiva

Danilo de Babão (PSD), prefeito da cidade de Muritiba, na Bahia, foi baleado no pescoço na noite dessa segunda-feira (7), no sítio dele, zona rural do Município. O crime ocorreu enquanto o político fazia uma videochamada com a noiva, por volta das 23h. Ela foi quem acionou a Polícia Militar.

Informações policiais apontam que o crime foi cometido por três homens armados, que roubaram dinheiro, celular e carro do prefeito. Após ser baleado, Danilo fugiu para uma parte da mata localizada na propriedade, onde foi socorrido pelos PMs responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Danilo de Babão foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas e, em seguida, transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde segue internado, em observação, sem risco de morte.

Uma nota divulgada pela Prefeitura de Muritiba informou que exames foram conduzidos no político para apontar os locais dos ferimentos, mas revelaram apenas lesões superficiais. Agora, o prefeito seguirá em observação.

Nesta terça (8), a cidade de Muritiba chega aos 104 anos, enquanto uma programação especial foi montada para celebrar a data. Segundo a comunicação oficial, a programação foi mantida mesmo diante da atual situação de saúde do prefeito.