Sogra de cigana Hyara Flor será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo

Após audiência de custódia do marido da adolescente Hyara Flor, morta aos 14 anos, no último 6 de julho, em Guaratinga, na Bahia, foi determinado que um inquérito policial seja aberto para investigar a mãe dele. Conforme a decisão da Justiça, divulgada nesta terça-feira (1º), a sogra da jovem será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo. O inquérito sobre a morte da garota ainda não foi concluído.

As informações são do g1. O suspeito, também de 14 anos, seguirá apreendido no Espírito Santo, onde foi capturado na última quarta-feira (26). Segundo a Justiça, o adolescente não será transferido para manter sua integridade física, pois já recebeu ameaças de morte. O jovem responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Ele será encaminhado para uma unidade do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) do Espírito Santo. Hyara Flor foi morta 45 dias após o casamento.

"A razão da transferência é que, estado o adolescente na Bahia, aqueles que o ameaçam e a seus familiares, terão maiores possibilidades, por estarem perto, de levarem a cabo as ameaças que fazem a ele e seus familiares. Por isso, e só por isso, é que se pede que permaneça ele no estado do Espírito Santo. Cabe ao estado zelar pela integridade física dos que estão sob sua guarda e sua custódia", alega o advogado de defesa do jovem Homero Mafra.

Família pede transferência de suspeito

A família da jovem morta realizou um protesto em frente ao fórum de Guaratinga, pedindo a transferência do jovem para a Bahia, nesta segunda-feira (31).

De acordo com familiares, o adolescente apreendido está recebendo privilégios e não está cumprindo a internação corretamente. A família, contudo, não explicou quais favorecimentos ele está recebendo.

A família de Hyara alega não querer fazer justiça com as próprias mãos e diz confiar na Justiça da Bahia. Eles acreditam que a jovem foi por morta por vingança.

"O marido dela efetuou um tiro à queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero", disse o tio de Hyara, no início de julho.