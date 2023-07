Pai de suspeito diz que tiro que matou cigana Hyara Flor foi acidental e feito por outro filho

O pai do adolescente apontado como principal suspeito de matar a cigana Hyara Flor, de 14 anos, em Guaratinga (BA), negou que o jovem tenha sido autor do tiro e afirma que outro filho, irmão do investigado, foi quem realizou acidentalmente o disparo contra a moça.

Marido da vítima, o rapaz, de também 14 anos, foi apreendido nessa quarta-feira (26) em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele e a família estavam desaparecidos desde o dia do crime, 6 de julho. A Polícia conseguiu rastrear a trajetória do carro deles até Vitória, capital capixaba, mas em seguida perdeu o paradeiro do grupo.

Logo após a apreensão, Júnior Alves, conhecido na comunidade cigana como Amorim, gravou um vídeo defendendo o adolescente e acusando o outro filho de realizar o disparo acidentalmente. As informações são do portal G1.

Júnior Alves, conhecido como Amorim Pai de principal suspeito da morte de Hyara Flor “Ele não tem nada a ver com esse caso, não, gente. A perícia tem que mostrar a verdade para a Polícia Federal. O fato que aconteceu foi que JD [iniciais do nome do adolescente], que é meu filho e cunhado de Hyara, brincando com a arma, fez um disparo acidental.”

A hipótese de tiro acidental já havia sido refutada pelos parentes de Hyara Flor. Conforme a advogada representante da família, Janaína Panhossi, em entrevista ao Fantástico no dia 16 de julho, eles acreditam que o assassinato foi premeditado e realizado pelo marido da jovem, a mando do pai, por vingança.

Na gravação desta semana, Amorim negou que o homicídio tenha sido intencional ou idealizado por ele.

"Amo a minha nora Hyara, era como se fosse minha filha. Estão jogando para o lado errado, pessoal, vocês têm que ouvir minha versão, e a Justiça vai mostrar a verdade para vocês.”

O adolescente marido de Hyara Flor também pertence à comunidade cigana e foi encontrado em Vila Velha pela Polícia. Suspeito de cometer um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio), ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

Morte por vingança

A família de Hyara Flor afirma que a morte da adolescente foi um "vingança planejada", pois o tio e a sogra dela mantinham um relacionamento extraconjugal. O sogro de Hyara teria arquitetado o plano.

A advogada dos familiares disse que, dias antes do crime, fotos íntimas da dupla foram vazadas por meio de um aplicativo de mensagens.

ENTENDA O CASO

Hyara Flor foi morta a tiros em Guaratinga (BA), no dia 6 de julho. Ela estava casada com um adolescente da mesma idade há cerca de dois meses.

A adolescente tinha cerca de 18 mil seguidores no TikTok.

"O marido dela efetuou um tiro à queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero", denunciou um tio de Hyara.