Marido de Cigana Hyara é apreendido como principal suspeito de matar adolescente

O marido da cigana Hyara, morta a tiros no extremo Sul da Bahia, foi apreendido pela Polícia nesta quarta-feira (26) por ser o principal suspeito de matar a adolescente de 14 anos. Ele foi encontrado em Vila Velha, no Espírito Santo e levado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

A atualização do caso foi dada pelo delegado responsável pela investigação, Robson Andrade. A Polícia Civil do Espírito Santo também confirmou, em nota, a apreensão do adolescente. As informações são do g1.

O garoto é suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio).

Ele fugiu para o Espírito Santo com a família logo após o crime. Segundo levantamentos policiais, os parentes evitaram rodovias movimentadas e seguiram de carro por pequenas cidades da Bahia até chegar na capital capixaba, onde procuraram asilo com familiares.

Morte por vingança

A família da cigana Hyara Flor afirma que a morte da adolescente foi um "vingança planejada", pois o tio e a sogra dela mantinham um relacionamento extraconjugal. O pai do marido de Hyara teria arquitetado o plano.

A advogada dos familiares disse que dias antes do crime fotos íntimas da dupla foram vazadas por meio de um aplicativo de mensagens.

ENTENDA O CASO

Hyara Flor foi morta a tiros em Guaratinga, na Bahia, no dia 6 de julho. Ela estava casada com um adolescente da mesma idade há cerca de dois meses.

Ele é apontado como o principal suspeito do crime. A adolescente tinha cerca de 18 mil seguidores no TikTok.

"O marido dela efetuou um tiro à queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero", disse o tio de Hyara.