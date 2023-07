Caso de cigana morta na Bahia: veja o que se sabe até agora

A jovem cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta a tiros em Guaratinga, na Bahia. Ela estava casada com um adolescente da mesma idade que ela há cerca de dois meses. Ele é apontado como o principal suspeito do crime. A adolescente tinha cerca de 18 mil seguidores no TikTok. O caso é investigado como feminicídio.

As informações são do jornal o GLOBO. Os disparos contra a jovem foram efetuados na última quinta-feira (6).

"O marido dela efetuou um tiro à queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero", contou o tio de Hyara.

Hyara chegou a ser socorrida por vizinhos, mas não resistiu, e morreu em uma unidade hospitalar.

'Por que ele matou minha filha?'

Em um áudio, o pai de Hyara declarou "guerra" contra o suspeito e a família dele. "Estou avisando vocês, a amizade de vocês eu não quero mais. Por que ele matou a minha filha? O que a minha filha fez com ele? Por que ele não me entregou a minha filha?"

O tio da garota alega que o "menino e a família dele estão desaparecidos". "Eles sumiram depois do crime. Já foram atrás deles em uma fazenda, mas não encontraram nada. Estamos vivendo um momento tão difícil, é a dor de um pai, o desespero de um pai", contou o tio.

Também foi desmentido pelo tio que a família de Hyara tem oferecido R$ 300 mil por informações sobre o paradeiro do suspeito. Ele explicou também que o áudio do pai da jovem foi gravado "na hora da raiva, quando ele viu a filha morta". A família pede que a Justiça seja feita pelas autoridades policiais.

Investigações

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga como feminicídio. Em nota, a Polícia informou que uma pistola calibre 380 com dois carregadores e munições foram apreendidos no local e encaminhados à perícia.

"Diligências e oitivas serão realizadas para esclarecer a motivação do crime, que já tem indícios de autoria", dizia a nota. Familiares de Hyara cobravam as autoridades na porta da delegacia.

Tradição cigana

As famílias dos dois jovens são ciganos e com isso há uma série de tradições. A autora de novelas Glória Perez, que tratou sobre a comunidade na novela Explode Coração, de 1995, lamentou o ocorrido.

"Os dois tem 14 anos, são ciganos e, conforme a tradição, sendo as famílias amigas, o casamento foi arranjado pelos pais. Essa semana Hyara foi assassinada com tiro de pistola. Toda a minha solidariedade ao sr. Iago, pai de Hyara Flor. Não há quem não se comova e consiga entender seu desespero", escreveu a autora.