Estudante de Medicina morre em acidente entre ônibus e caminhão na Bahia

Uma estudante de Medicina morreu, na madrugada de segunda-feira (10), após a colisão lateral entre um ônibus e um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 204 da BA-026, no trecho conhecido como "curva da morte", na região sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual da Bahia (PRE), o ônibus em que Ana Beatriz Pereira de Santana, de 23 anos, estava era de uma empresa de turismo que seguia de Salvador para Guanambi - onde ela morava - com 41 passageiros.

Conforme a PRE, o caminhão, que transportava maracujá, trafegava no sentido contrário quando aconteceu a colisão.

Dois passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Maracás. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi responsável por fazer a perícia no local e levar o corpo da estudante para o Instituto Médico Legal (IML) em Jequié.

NOTA E COMOÇÃO DA FACULDADE

Ana Beatriz estava cursando o 12° semestre do curso de medicina na faculdade FTC, em Guanambi. Nas redes sociais, a universidade publicou uma nota de pesar.

"A Medicina FTC comunica, com profundo pesar, o falecimento da aluna Ana Beatriz Pereira de Santana, de 23 anos. Beatriz era aluna do 12° semestre do curso de Medicina. Em nome da direção, professores, funcionários e colegas, a Medicina FTC lamenta profundamente a morte tão precoce. Aos familiares e amigos, deixamos nossos sinceros sentimentos", escreveu a universidade.

Professores e pessoas que estudaram com Beatriz lamentaram a morte da estudante nos comentários da publicação.