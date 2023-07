Menino Gui, que passou 16 dias em coma, retorna à escola

Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, que passou 16 dias em coma em um hospital do Rio de Janeiro, retornou as aulas nesta segunda-feira (10). O garoto foi recebido com beijos e abraços dos colegas de turma. A mãe do menino Gui, Tayane Granda, registrou o momento nas redes sociais.

O garoto foi recebido com abraços e beijos dos amigos. O perfil da escola também publicou um vídeo com o retorno do garoto as atividades escolares. "Depois de mais de 30 dias, ele volta à um dos ambientes que ama, onde aprende brincando, dança e sorri sem limites", escreveram.

A escola também pontuou que a presença do garoto enche o local de magia e diversão. "Que essa alegria transborde em cada dia que passarmos juntos, transformando cada momento em uma oportunidade de aprendizado recheada de muitas alegrias", concluíram.

Reencontro com a mãe

O vídeo que emocionou a web mostra o encontro entre Gui e a mãe Tayane. "Foram 16 dias sem sair de perto de você, e no único dia que mamãe vai dormir em casa você resolve acordar do seu soninho reparador”, escreveu a mãe à época da publicação, em 22 de junho.

Guilherme já enfrentou 23 internações e oito cirurgias. A criança sofre de epidermólise bolhosa — condição genética autoimune e rara que provoca ferimentos na pele. A última internação se dava ao tratamento de uma pneumonia.