Perfil do Zoológico de São Paulo é hackeado e exibe conteúdos pornográficos no Instagram

O perfil do Zoológico de São Paulo no Instagram foi atacado por hackers nesta segunda-feira (10). Com a conta oficial, postaram uma imagem do ex-jogador de futebol Vampeta posando nu para uma revista, em 1999. A assessoria do local disse que a foto ficou nas redes por alguns minutos, mas logo foi removida.

Os hackers ainda tentaram invadir outras contas do Zoológico, mas não conseguiram. "Ficou no Instagram. Nossa preocupação é porque muita criança segue a página", detalharam, em nota.

Zoológico de São Paulo "Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que esse incidente possa ter causado. Sabemos que nossas redes sociais são um canal valioso de comunicação com vocês, e estamos empenhados para restaurar a normalidade o mais rápido possível".

A conta foi recuperada às 16h30 desta segunda, reestabelecendo a página. Não houve vazamento de dados.

Legenda: O Zoológico de São Paulo soltou uma nota sobre o caso Foto: Reprodução/Instagram

Uma seguidora chegou a comentar sobre o caso. "Realmente foi constrangedor meu filho tem total acesso ao meu celular , ainda bem que a postagem foi eu que vi. E que bons que vocês agiram rápido. Infelizmente todos estamos sujeitos a isso nesse mundo sem fronteiras da internet".