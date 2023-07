Cantor Oh Polêmico é hospitalizado após desmaiar durante show na Bahia

O cantor Deivison Nascimento, conhecido na indústria musical como "Oh Polêmico", desmaiou durante um show realizado na cidade de Laje, município a 235 km de Salvador, na Bahia. O caso aconteceu no último domingo (2), após o artista passar mal no palco. As informações são do g1.

Ele logo foi retirado do local e recebeu atendimento de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ainda assim precisou ser encaminhado para um hospital, sendo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Incar na cidade de Santo Antônio de Jesus.

Por conta da condição de saúde dele, Oh Polêmico cancelou a agenda de shows. O artista agradeceu o carinho dos fãs após publicar fotos nas redes sociais.

Comunicado oficial "Infelizmente não será possível cumprir o show de Aurelino Leal, na Bahia, que também ocorreria hoje. Pedimos desculpas aos fãs que o aguardava no evento. A produção da banda se reunirá em breve com os contratantes responsáveis para alinhar uma possível nova data de apresentação."

Compadre Washington

Outro artista a se sentir mal esta semana foi Compadre Washington, na segunda-feira (26), quando estava se apresentando com o 'É o Tchan' em cima de um trio elétrico em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

O cantor foi levado às pressas para o Hospital Municipal Albino Leitão e recebeu os primeiros atendimentos, antes de ser transferido para o Hospital Mater Dei. Ele segue internado, apresentando quadro estável.