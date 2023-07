Dançarina que estava desaparecida após sair para beber com amigo é encontrada em Salvador

A dançarina Petrina Daiana Rodrigues de Brito, 39, que havia desaparecido em Salvador, na Bahia, foi encontrada nesta terça-feira (25).

Segundo o g1, Petrina estava próximo ao local onde foi vista pela última vez, no bairro do Cabula, no sábado (22), quando saiu para um bar com um amigo e decidiu voltar para casa de carona com um casal, em uma motocicleta.

A família não sabe dizer ainda o que causou o desaparecimento da mulher, só informou que ela foi encontrada por uma vizinha e que está fisicamente bem. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP).

Lembre o caso

Familiares de Petrina disseram que ela saiu com um amigo para um bar, no sábado (22), e que, segundo o rapaz, ela teria pegado uma carona para voltar para casa, com um casal, em uma motocicleta, mas não chegou ao destino.

A mãe da dançarina, Maria Madalena, havia dito ao g1 que estava preocupada porque a jovem passa por um estágio depressivo. "Minha filha é uma pessoa que precisa de ajuda, estava passando por um processo de depressão. Uma pessoa amável, faz amizade fácil", disse.