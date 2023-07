Dançarina desaparece após sair para beber com amigo em Salvador, na Bahia

A dançarina Petrina Daiana Rodrigues de Brito, de 39 anos, desapareceu no último domingo (23), em Salvador, na Bahia, após ter saído para encontrar com um amigo em um bar. O caso foi registrado no bairro do Cabula e, desde então, a moça tem sido procurada pelos familiares.

Parte da família de Petrina, que tem mantido as buscas pela moça, afirma que ela saiu com um amigo para um bar. Segundo ele, ela teria pegado uma carona para voltar para casa, com um casal, em uma motocicleta, mas não chegou ao destino desejado.

Segundo a mãe de Petrina Brito, que concedeu entrevista ao portal g1, a jovem estava passando por um estágio depressivo. "Minha filha é uma pessoa que precisa de ajuda, estava passando por um processo de depressão. Uma pessoa amável, faz amizade fácil", disse Maria Madalena.

Agora, o caso segue sob investigação da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Conforme as pontuações do órgão, as informações que possam ajudar nas buscas pela dançarina podem ser passadas pelo Disque Denúncia, disponível por meio do número 181.