Morre baleia encalhada duas vezes na Bahia e que pareceu 'chorar' em vídeo

A baleia que encalhou duas vezes na Bahia teve a morte confirmada pelo Projeto Baleia Jubarte nesta segunda-feira (17). Ela apareceu no litoral baiano pela primeira vez dia 8 de julho.

A última imagem do animal vivo foi feita em São Francisco do Conde nesse domingo (16). Nas redes sociais, moradores questionaram se a baleia estava chorando, pois ela foi flagrada com a expressão triste. As informações são do g1.

No entanto, o biólogo Victor Bandeira explicou que era um tipo de ressacamento do olho dela: "tem uma glândula na pálpebra que produz um óleo, que é para lubrificar o olho contra ressecamento. E como ela está na terra, com vento, isso acaba ressecando os olhos, então ela produz esse óleo para proteger o globo ocular".

Tentativas de desencalhes

Vários especialistas e moradores tentaram, sem sucesso, realizar desencalhes. O coordenador do projeto, Gustavo Rodamilans, informou que o animal teve uma luxação ou fratura em uma das nadadeiras.

Na última sexta-feira (14), três tentativas de reboque do animal foram feitas, mas ele acabou se desvencilhando as fitas. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a Marinha do Brasil também participaram dos processos.

Materiais foram coletados e serão levados a laboratórios para tentar diagnosticar o que ocorreu com o animal.