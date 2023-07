Mãe relata reclamações de filha que morreu por extrair os dentes do siso e contrair infecção

Os pais de Isadora Belon Albanese, 18, que morreu no interior de São Paulo após complicações provocadas pela retirada dos dentes do siso, relataram em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as reclamações da filha logo após o procedimento.

Após sentir desconforto, a jovem resolveu tirar dois dentes do siso no lado direito, em março. Na ocasião, o pós-cirúrgico ocorreu dentro do esperado.

Em abril, por recomendação da dentista, Isadora decidiu extrair também o siso do lado esquerdo como precaução. A jovem morreu quatro dias após o procedimento, após enfrentar dias de intensa dor.

"Ela já foi no nosso quarto gritando de dor e falando: 'eu não aguento mais, eu não aguento mais'. A dentista me acalmou e falou: 'não, isso é previsto, calma, vamos trocar o antibiótico' [...] Ela teve falta de ar”, relatou a mãe, Grasiela Belon Albanese.

Isadora foi internada e morreu dois dias depois. Os pais levaram o caso às redes sociais e reuniram mais de 60 mil assinaturas para pedir que fosse criada uma normativa para a extração do siso.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que recebeu o pedido, disse não ser possível impor uma norma única para a extração do dente do siso.

"Um protocolo eficiente, ele dá ao profissional liberdade de escolha entre a manobra técnica que ele achar a mais pertinente, bem como pra aplicar o melhor medicamento para aquele evento cirúrgico planejado", explicou ao Fantástico o especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, Sidney Neves.

Processo infeccioso

O especialista afirmou que a extração do dente do siso em si não é uma causa comum de morte, mas possivelmente um processo infeccioso. "A cirurgia do siso é um procedimento extremamente seguro", destacou o especialista.