Jovem de 23 anos morre uma semana após retirar o siso

A morte de Marina Mesquita Silva, aos 23 anos, chocou familiares e amigos. Ela faleceu uma semana após extrair o dente siso, em Leme (SP), na última quarta-feira (17).

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita, segundo reportado pelo g1. O corpo da jovem foi enterrado no Cemitério Municipal São João Batista nesta quinta-feira (18).

Marina realizou a extreção do siso em 10 de maio e tomou os antibióticos receitados pelo dentista responsável. Logo após a cirurgia, começou a sentir muitas dores no local.

Devido ao quadro clínico, Marina procurou atendimento médico quatro vezes. No dia 12 de maio, foi ao consultório dentista para avaliação e foi liberada.

Nos dias 13 de 14, foi no Pronto Atendimento Municipal, também sendo atendida e liberada. No dia seguinte, segunda-feira (15), ela voltou ao consultório do dentista e foi novamente liberada.

Ela iria novamente ao pronto atendimento, mas recebeu encaminhamento do dentista para a Santa Casa. Ela foi internada com quadro de celulite facial e abscesso dentário pós-extração de siso.

Marina foi medicada, mas na quarta-feira (17), teve uma parada cardíaca e foi intubada. A jovem sofreu nova parada cardiorrespiratória e morreu pouco depois.

O que é celulite facial?

A celulite facial é uma infecção grave provocada por bactérias que atingem a camadas profundas da pele. A doença pode se espalhar rapidamente pelo corpo.

A condição é diferente da celulite 'estética', formada pelo acúmulo de gordura principalmente nas pernas. A celulite facial é caracterizada por vermelhidão, inchaço e febre.

O local afetado pela infecção pode apresentar abscessos - bolsas de acúmulo de pus que se acumulam em órgãos e tecidos. Marina também teve a formação de abscesso dentário pós-extração de siso: