Acidente entre caminhão e carro mata pacientes que voltavam de tratamento de câncer na Bahia

Um acidente envolvendo um carro da Secretaria de Saúde de Valente, na Bahia, causou a morte de quatro passageiros e do motorista, na noite dessa sexta-feira (14).

O carro colidiu com um caminhão no km 375 da rodovia BR-116, na altura da cidade de Serrinha, conforme o g1. O acidente ocorreu por volta de 20h. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.

A Prefeitura de Valente lamentou as mortes em comunicado oficial. "Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura de Valente, por meio do Prefeito Ubaldino Amaral e sua equipe, vem manifestar o seu pesar e as condolências às família enlutadas. Que Deus lhes dê o conforto e a resignação para suportarem tão grande dor e perda", diz a nota.

A gestão ressaltou que o motorista, Paulo Vitor Silva de Lima, 34 anos, era um servidor dedicado e comprometido com o zelo e o bem-estar daqueles que transportava.

Pacientes voltavam de consultas

Dos passageiros mortos, três estavam em tratamento contra câncer e um era acompanhante, segundo reportado pelo g1.

O veículo da prefeitura de Salvador, onde os pacientes receberam atendimento médico. As vítimas tinham entre 34 e 77 anos. Veja os nomes: