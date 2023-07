Estudante desaparece por dois dias após encontrar criança perdida em estrada nos EUA

A estudante de enfermagem Carlee Russell, de 25 anos, passou dois dias desaparecida no Alabama, nos Estados Unidos, após ajudar uma criança perdida em uma estrada.

Carlee foi dada como desaparecida na quinta-feira (13), segundo reportado pelo New York Post. A estudante ligou para a polícia após parar em uma estrada para ajudar uma criança que estava vagando.

De repente, a chamada ficou silenciosa, mas permaneceu aberta. Os policiais foram até o local e encontraram o carro, o telefone e a bolsa de Carlee, mas nenhum sinal dela e da criança.

A estudante apareceu na frente de casa, no sábado (15), após cerca de 48h desaparecida. Os policiais conseguiram rastrear o percurso da estudante até o desaparecimento, mas ainda não se sabe para onde ela pode ter ido.

Uma testemunha disse que viu um homem de 'pele muito clara' parado ao lado do carro de Russell, conforme a Polícia de Hoover.

Sequestro

A polícia investiga o caso e deve conversar com Carlee quando ela melhorar. O desaparecimento ganhou repercussão na internet, com teorias sobre o que teria acontecido com ela.

O namorado da jovem, Thomar Latrell Simmons, afirmou em uma rede social que ela foi sequestrada e está se recuperando de uma experiência traumática.

"Ela estava literalmente lutando pela sua vida por 48h, então até ela se recuperar mental e fisicamente, ela não tem como dar nenhuma atualização ou paradeiro de seu sequestrador neste exato momento", escreveu.