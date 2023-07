Homem e cadela são resgatados após dois meses à deriva no Oceano Pacífico

Após passarem dois meses perdidos no Oceano Pacífico, um australiano e a cachorra dele foram resgatados por uma embarcação mexicana, na noite dessa segunda-feira (17). Durante o período à deriva, a dupla sobreviveu consumindo apenas peixe cru e água da chuva.

Proprietária do navio que localizou os náufragos, a empresa Grupomar informou que Tim Shaddock, de 54 anos, estava a “mais de 1.200 milhas de terra”, na companhia da cadela, chamada Bella.

Em segurança, os dois deverão desembarcar no porto mexicano do município de Manzanillo, nesta terça-feira (18). Ao canal Nine News, o náufrago falou sobre o que fará ao pisar em terra firme: “Preciso apenas descansar e comer bem porque fiquei sozinho no mar por muito tempo.”.

Ainda segundo o Grupomar, as autoridades australianas e a embaixada do país no México já estão cientes do caso.

NAUFRÁGIO

Shaddock e Bella haviam saído da cidade de La Paz, no noroeste mexicano, a bordo de um catamarã, em abril. Os dois deveriam fazer uma viagem de quase 6 mil quilômetros até a Polinésia Francesa.

No entanto, a embarcação, batizada como Aloha Toa, enfrentou uma forte tempestade ao cruzar o Pacífico Leste. O temporal causou danos sérios ao catamarã, o que acabou deixando Tim e sua cadela à deriva, consumindo peixes crus e água da chuva para conseguirem sobreviver.

Em imagens divulgadas pelo Grupomar, o australiano aparece com a barba e o cabelo crescidos e muito magro. "Passei por um teste muito difícil no mar.” declarou o sobrevivente à emissora australiana.