Gripe aviária entre gatos é confirmada na Polônia pela OMS

Um alto número de gatos infectados com gripe aviária foi registrado na Polônia, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgadas nesta segunda-feira (17). Apesar do dado alarmante, a entidade afirma que o risco de transmissão para humanos é baixo.

Os dados foram apurados pelas autoridades de Varsóvia, capital do país europeu, após vários gatos da região morrerem de forma incomum, no mês passado. Determinado a descobrir o que provocou a morte dos animais, o governo polonês submeteu os gatos a testes, recebendo 29 resultados positivos para o vírus H5N1.

Segundo a OMS, a fonte de exposição dos animais à patologia “não é conhecida atualmente, e as investigações estão em andamento".

TRANSMISSÃO PARA HUMANOS

Monitoradas pelas autoridades, as pessoas que tiveram contato com os gatos infectados não apresentaram qualquer sintoma até o fim do período de monitoramento, no início de julho.

O risco para donos de gatos, veterinários ou qualquer outro indivíduo que tenha sido exposto aos animais, mesmo sem equipamento de proteção, é classificado entre baixo e moderado.

Por isso, vale lembrar que casos da doença em humanos são, normalmente, resultado da exposição direta ou indireta a aves infectadas ou a um ambiente infectado.

Desde 2020, a OMS reportou apenas 12 casos da patologia em humanos em todo o mundo. Desses, somente 4 eram graves, enquanto os outros 8 eram moderados ou assintomáticos.