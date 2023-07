Herdeira da Disney é detida por bloquear aeroporto em protesto contra jatos particulares

Abigail Disney, 63, sobrinha-neta de Walt Disney, um dos maiores produtores cinematográficos do mundo, criador do Mickey, foi presa, na última sexta-feira (14), em Long Island, nos Estados Unidos, enquanto protestava contra o uso de jatos particulares com outros ativistas climáticos. O caso aconteceu em um aeroporto de Hamptons.

De acordo com o New York Post, com base em informações da Fox News, Abigail e outros ativistas protestavam contra o que chamaram de "férias exclusivas de ricos investidores em combustíveis fósseis e poluidores que controlam a crise climática".

"Como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial", disse a herdeira do império Disney em um comunicado divulgado ainda na sexta-feira. "Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal", completou ela.

Taxação sobre a riqueza

Além do ativismo climático, Abigail defende a taxação sobre a riqueza. Em janeiro deste ano, segundo o G1, a herdeira se uniu a mais de 200 milionários que pediram, em carta aberta no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, a tributação em cima de seus patrimônios "para o bem comum".

Herança

Abigail é neta de Roy Disney, irmão de Walt, e um dos cofundadores do conglomerado midiático que tem o personagem Mickey Mouse como mascote.

Em entrevista à BBC, em 2020, a ativista revelou que já sentiu vergonha do sobrenome e que não gostou de saber, aos 21 anos, que era herdeira de US$ 10 milhões. "Fiquei tão aborrecida. Eu diria até traumatizada com o número", afirmou.