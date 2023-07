Carteiro envia mensagem de despedida à esposa e desaparece em SP após receber ligação misteriosa

A polícia de São Vicente, litoral de São Paulo, investiga o desaparecimento de Wilson Pereira dos Santos (45). Segundo a esposa, o marido sumiu de casa após atender um telefonema desconhecido. Ela afirma ter recebido uma mensagem de despedida: "Tô partindo, não vou mais voltar". As informações são do g1.

Wilson trabalha como carteiro. A mulher, de identidade preservada, registrou no Boletim de Ocorrência (BO) que o esposo não tem depressão, não usa remédios controlados, entorpecentes e nem consome bebida alcoólica. Ela o viu pela última vez em 8 de julho, às 13h45.

"Pegou o lixo e falou que ia levar (para fora). Ele costumava me dizer :'estou saindo, mas volto logo'. Nesse dia ele não disse e até achei estranho", declarou. Sem mais informações do marido, a mulher disse ter ido ao trabalho dele para comunicar o desaparecimento.

Como aconteceu

Segundo a testemunha, Wilson recebeu uma ligação e se trancou no quarto. Saiu do cômodo e ao ser questionado com quem falava, ficou em silêncio. Ele tomou banho, vestiu uma roupa e saiu de casa.

Uma hora depois, a esposa recebeu diversas mensagens. Além dos pedidos de desculpa e declarações de amor, ele revelou onde havia deixado os documentos pessoais e senhas bancárias. "Quero que saiba que eu te amo muito e aonde eu estiver vou fazer de tudo para te ajudar", disse, em uma das mensagens.

Legenda: Casal mora no bairro Samaritá, localizado em São Vicente (SP) Foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais e Arquivo Pessoa

Colegas de trabalho disseram que Wilson não apareceu no local. "Não sabemos o que está por trás (disso). Está difícil. Só quero que ele apareça com vida", explicou a mulher. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa no 1º Distrito Policial (DP) de São Vicente e encaminhado ao 3º DP, área dos fatos.