Caso cigana: laudo pericial sobre disparos que mataram jovem é inconclusivo

O laudo pericial sobre a morte de Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, em uma comunidade cigana no extremo sul da Bahia, concluiu que o tiro disparado contra a jovem foi feito por alguém a, no máximo, 25 centímetros de distância dela. No entanto, não se sabe ainda se o tiro foi acidental ou intencional. As informações foram divulgadas pelo "Fantástico" desse domingo (16).

O caso aconteceu dentro da casa de Hyara, em Guaratinga. Ela havia se casado e ido morar com outro adolescente da mesma idade, ambos autorizados pelas famílias.

Embora o laudo da perícia tenha sido inconclusivo, a Polícia pediu à Justiça a apreensão do marido da jovem, mas tanto ele como a família estão dados como desaparecidos.

A hipótese de que Hyara tenha sido morta pelo próprio companheiro é sustentada pela família da vítima, que acredita que ela foi morta a mando do sogro, por vingança devido a um suposto relacionamento extraconjugal entre a mãe do adolescente e um tio da jovem.

Entenda o caso

Hyara Flor foi morta a tiros em Guaratinga, na Bahia. Ela estava casada com um adolescente da mesma idade há cerca de dois meses. Ele é apontado como o principal suspeito do crime. A adolescente tinha cerca de 18 mil seguidores no TikTok. O caso é investigado como feminicídio.

"O marido dela efetuou um tiro à queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela. Sem motivo nenhum, a mandado do pai e da mãe dele. Saiu um boato de que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois, falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da menina, mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero", defende o tio de Hyara.

Imagens mostram fuga da família

De acordo com imagens em vídeo obtidas com exclusividade pelo "Fantástico", um dos irmãos menores do esposo de Hyara, um garoto de 9 anos, sai de casa e parece chamar pelo pai, que está conversando na rua. Depois, o pai e um tio do rapaz correm para dentro do imóvel.

O vídeo mostra ainda que, três minutos após o disparo, a caminhonete de um vizinho entra na garagem da casa de Hyara e, dois minutos depois, carrega Hyara para um hospital. Ela, porém, morreu em seguida.

A polícia rastreou o veículo e descobriu que, na fuga, a família do adolescente evitou rodovias movimentadas e seguiu por cidades pequenas da Bahia e do Espírito Santo até Vitória. A investigação apontou ainda que eles passaram por uma colônia de ciganos em Cariacica, na Grande Vitória, e, depois disso, desapareceram.