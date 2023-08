Ministro dos Direitos Humanos aciona Ouvidoria para acompanhar 30 mortes em confronto policial na BA

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), Silvio Almeida, informou, neste domingo (6), que acionou a Ouvidoria Nacional da pasta para acompanhar 30 mortes em confrontos policiais na Bahia, em um intervalo de uma semana.

Por meio de nota, o ministro alegou que as mortes ocorridas em confrontos policiais, entre o dia 28 de julho e 4 de agosto, no estado baiano "não são compatíveis com um País que se pretende democrático e em consonância com os Direitos Humano".

Em uma semana, 15 mortes foram registradas em Salvador e outras 15 em Itatim e Camaçari durante operações policiais no período.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Sgurança Pública da Bahia (SSP) e aguarda retorno.

No dia 28 de julho, sete homens morreram em um confronto com a Polícia Militar em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvado (RMS). Conforme informações da PM repassada ao g1, os homens tinham envolvimento com tráfico de drogas na regão e iriam atacar um grupo rival.

No dia 30 de julho, oito pessoas morreram em um confronto com a PM baiana em Itatim, no Interior da Bahia. As vítimas eram seis homens e duas mulheres. Na ocasião, a Polícia Militar informou que, do total de mortos, cinco eram foragidos. A PM também divulgou que aprendeu cerca de nove armas de fogo, munição, papelotes com drogas e celulares que estavam com suspeitos.

Já em Salvador, no bairro Cosme Farias, quatro pessoas morreram no dia 31 de julho, em confronto com a PM. Segundo a corporação, uma denúncia informou que havia homens armados no bairro, próximo à região de Jaguarari. Ao chegar ao local, os suspeitos teriam trocado tiros com a equipe que foi atender a ocorrência. Todos os supeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para um hospital da região, mas não resistiram.

Porções de crack, maconha, celulares e armas teriam sido apreendidos.

No dia 2 deste mês, um homem morreu durante um confronto entre a Polícia Militar e um grupo armado no bairro Arenoso, em Salvador. Segundo a corporação baiana, um revólver, munições e cocaína estavam em posse da vítima e foram apreendidos.

Dois dias depois, no dia 4 deste mês, 10 pessoas morreram em mais confrontos policiais na Capital baiana. Um dos confrontos teria ocorrido no bairro Iapi, na Avenida Peixe, deixando cinco mortos. A outra troca de tiro teria ocorrido no bairro Águas Claras. Em abos os casos, a PM informou que os baleados foram socorridos para hospitais da região, mas não resistiram. Além disso, a corporação também alegou que apreendeu armas com os suspeitos.