CCR Metrô Bahia abre vagas de emprego exclusivas para mulheres; saiba detalhes

A concessionária CCR Metrô Bahia, que realiza operação do sistema metroviário em Salvador e Lauro de Freitas, abriu 40 vagas de agente de atendimento e segurança exclusivamente para mulheres.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, CNH categoria B e conhecimento em informática, além de desejável experiência no atendimento ao público.

Inscrições CCR Metrô

As inscrições permanecerão abertas no portal de vagas da CCR até o dia 15 de julho.

Além do público no geral, as vagas também estão disponíveis para trabalhadoras da empresa que tenham interesse na função.

Todo o cadastro para as vagas é feito pelo site oficial. Veja abaixo como fazer:

Acesse a plataforma de vagas da CCR (site);

Clique na aba "Mulheres Metrô Bahia - agente atendimento segurança".