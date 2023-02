Fungo existente no Brasil pode contaminar animais e humanos; saiba mais

É comum ver no noticiário que vírus e bactérias estão adoecendo bichos e seres humanos. Com a pandemia de Covid-19, em 2020, por exemplo, assistimos um vírus se alastrar rapidamente por inúmeros países e infectar milhões de pessoas ao mesmo tempo, acarretando na morte de várias delas. Menos frequente é ouvirmos que um fungo se tornou uma preocupação mundial de saúde pública ao ponto de alarmar cientistas sobre a possibilidade de uma pandemia.

No Brasil, um fungo em específico já se tornou preocupação de saúde pública de uma hora para a outra. Foi o Sporothrix brasiliensis, que, até meados dos anos 1990, não causava preocupação, até começar a infectar gatos de rua no Rio de Janeiro e chamar atenção dos cientistas.

Segundo uma reportagem da BBC sobre o assunto, à época, as infecções se espalharam rapidamente por outros estados brasileiros e, alguns anos depois, foram registrados casos em países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Panamá. Houve, também, casos na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas com menos frequência.

Assim como destacou a nova série da HBO, 'The Last of Us', em seu primeiro episódio, um fungo pode ser um problema real de saúde pública na medida em que há um desequilíbrio significativo no meio ambiente que facilita sua mutação. A série destacou as mudanças climáticas, que preocupam pesquisadores em todo o mundo, mas há outras possibilidades.

Como deixa de ser inofensivo para ser ameaça?

O microbiologista Marcio Lourenço Rodrigues, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Paraná, ouvido pela reportagem da BBC, destacou que a "virada de chave" em torno do Sporothrix brasiliensis, que deixou de ser considerado um fungo inofensivo para se tornar uma emergência em saúde pública, foi quando houve uma mudança na ocupação do solo.

"Há uma associação direta entre esse fato e a ocupação do solo, o desmatamento e a construção de moradias. Ou seja, você passa a ter uma desorganização de ecossistemas que antes estavam em equilíbrio e isso expõe animais e seres humanos a novos patógenos", afirmou o pesquisador.

E o fato de que humanos estão em constante contato com gatos foi o que fez o microorganismo "saltar" dos bichos para as pessoas. O tratamento é lento e feito, geralmente, com medicamentos antifúngicos.

Sporothrix

Os fungos do gênero 'Sporothrix' estão presentes no solo e em algumas plantas. Eles são "especialistas" em decomposição orgânica. Em humanos, podem causar uma doença genericamente conhecida como "esporotricose".

No corpo humano, pode afetar o sistema linfático e causar danos aos olhos, ao nariz e até aos pulmões.