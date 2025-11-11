Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

Algumas métricas podem ser úteis para avaliar progressos na prática de atividades físicas. Seja para entender como funciona o corpo ou o que pode ser melhorado, profissionais de saúde apontam algumas delas como importantes, como é o caso do VO2 máximo, disponível no app de saúde do celular ou até em relógios esportivos.

A medida é definida como o padrão para definir qual a capacidade aeróbica de um indivíduo, representando o quanto o sistema cardiorrespiratório e muscular consegue produzir energia usando oxigênio.

"Basicamente, o VO2 significa a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e utilizar durante o exercício intenso", explica o profissional de educação física Igor Nascimento.

Diariamente, Igor lida com alunos que buscam, por meio da corrida, melhorar o condicionamento aeróbico, já que ele está diretamente ligado à melhora do desempenho não só neste esporte, mas também em outros diversos. Segundo ele, quanto maior o VO2 máximo, "melhor a eficiência do corpo para atividades de resistência".

"Ele está diretamente ligado à saúde cardiovascular, ao desempenho esportivo e até a longevidade da pessoa mesmo, por exemplo", pontua o profissional.

Como medir o VO2 máximo?

Para medi-lo de forma exata, no entanto, o processo demanda um pouco mais de atenção. O método mais preciso ocorre em laboratórios, que utilizam o teste ergoespirométrico, um exame de esforço capaz de avaliar o sistema cardiorrespiratório com máscara e esteira ou bicicleta ergométrica.

Por meio dele é possível visualizar o desempenho do coração, dos pulmões e músculos simultaneamente, medindo o consumo de oxigênio e a liberação de dióxido de carbono em tempo real.

Legenda: Teste ergoespirométrico pode ser utilizado para medir VO2 máximo com maior precisão. Foto: DC Studio/Shutterstock.

Apesar disso, aplicativos, como o de Saúde, presente nos dispositivos Apple, e relógios esportivos são capazes de fazer uma estimativa. "Eles fazem isso indiretamente, usando como base a frequência cardíaca, velocidade, potência de corrida, e variabilidade cardíaca", aponta Igor Nascimento, ressaltando que essas medidas "não são 100% precisas", mas podem ser usadas como referência.

Qual a importância do VO2 máximo?

Tudo isso, claro, tem relevância por indicar a capacidade do corpo de captar, transportar e usar oxigênio para gerar energia, ainda mais durante um exercício físico. Profissionais de saúde, inclusive, citam o teste como essenciais para esportes de alto impacto, por exemplo.

"Um aluno de corrida com VO2 máximo baixo tende a se cansar mais rápido e ter recuperação mais lenta. Já um aluno com VO2 máximo alto consegue sustentar esforços intensos por mais tempo e se recuperar de forma mais tranquila e rápida", exemplifica o professor.

No treino, a medida pode definir detalhes cruciais como a classificação do nível de condicionamento — se ele é baixa, médio ou alto — quais as prescrições adequadas de intensidades de treino personalizadas e até mesmo ajudar no monitoramento da evolução em meio aos ciclos de treinamento para provas.

O que melhora o VO2 máximo?

Se a intenção é melhorar essa métrica, fique sabendo: é preciso promover estímulos que exijam ao coração, pulmões e músculos a utilização do oxigênio de forma mais eficiente.

Confira abaixo os melhores treinos para melhorar o VO2:

Treinos intervalados de alta intensidade que alternem períodos curtos e intensos com pausas ativas;

que alternem períodos curtos e intensos com pausas ativas; Treinos contínuos moderados com longas durações com 65–80% da frequência cardíaca máxima;

Legenda: Aplicativo de Saúde pode ser acessado por usuários com telefone iOS. Foto: Tada Images/Shutterstock.

Os estímulos citados aumentam o volume sistólico do coração, a densidade capilar e a quantidade de mitocôndrias nos músculos, conectados com o aumento dos níveis de VO2.

Vale lembrar também que alguns fatores são considerados para medi-lo. Em homens de 20 a 29 anos, acima de 51 ml/kg/min já é considerado excelente. Enquanto isso, em mulheres da mesma faixa etária, valores acima de 43 ml/kg/min também são considerados bastante positivos.

Exercícios de tiro e HIIT na corrida para melhorar o VO2

Para quem corre, os treinos de tiro, os tais intervalados citados logo acima, são essenciais na busca por uma melhora na capacidade cardiorrespiratória. O modelo é aplicado, na maioria das vezes, semanalmente nas planilhas de treino, considerados como definidores até em pontos como variação de ritmo e mecânica do exercício.

Mas os exercícios de tiro também são conduzidos em outras atividades aeróbicas, sendo até conhecidos como treino HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade) nas academias.

Legenda: Métricas de VO2 são estipuladas de forma diferente para homens e mulheres. Foto: AN Photographer2463/Shutterstock.

"Esses treinos forçam o corpo a operar próximo do limite cardiorrespiratório, o que acaba gerando grandes adaptações. Isso acontece porque esse método aumenta o débito cardíaco, o transporte de oxigênio e a capacidade oxidativa dos músculos", esclarece Igor Nascimento.

Colocando em prática, imagine um treino com um minuto de caminhada leve e mais dois minutos de corrida intensa. O ideal, então, seria repetir essa sequência por 10 a 20 minutos, considerando a percepção de esforço.

Dicas para monitorar: