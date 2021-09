Curso de Prevenção ao Suicídio está com inscrições abertas em Fortaleza

O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e, por isso, durante todo o mês, campanhas de informação e conscientização sobre o tema serão realizadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre elas, o Programa de Apoio à Vida (Pravida) está com inscrições abertas e gratuitas para o Curso de Prevenção ao Suicídio.

Durante o curso, haverá palestras, mesas-redondas, dentre outras atividades, incentivando o conhecimento sobre como prevenir o comportamento suicida e buscando ampliar capacidades de identificar pessoas em risco e oferecer possíveis intervenções para evitar tais comportamentos.

O curso tem início no dia 13 de setembro e é aberto a estudantes, profissionais e todos os interessados. A programação completa e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da UFC.

Outras atividades

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da UFC, através da Divisão de Apoio Psicossocial (DIAPS), promove ainda na próxima quarta-feira (8) a palestra ''Prevenção ao suicídio".

A atividade será realizada no formato remoto às 9h30min, com a presença do psicólogo clínico e membro do Programa de Apoio à Vida da UFC, Leonardo Martins, que ensinará sobre a importância do conhecimento acerca da prevenção ao suicídio.

O evento é aberto ao público em geral e as inscrições podem ser feitas via formulário eletrônico.

Mental flix

Outra iniciativa realizada ao longo do mês será a maratona de filmes Mental Flix, promovida pela Liga de Psiquiatria e Saúde Mental (LPSM), do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da UFC.

O projeto traz uma programação especial de filmes sobre saúde mental, com debates na sequência.

Serão quatro encontros a partir do dia 9 de setembro, às 19h. As inscrições podem ser feitas via formulário eletrônico. A programação é aberta a estudantes, profissionais de saúde e demais interessados.