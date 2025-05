Conheça exame inovador que identifica autismo em bebês em apenas 15 minutos

Um exame inovador promete identificar, em somente 15 minutos, o diagnóstico em bebês de transtorno do espectro autista (TEA). Recém-aprovada nos Estados Unidos, a tecnologia usa o rastreamento ocular para reconhecer padrões de atenção enquanto crianças assistem a vídeos.

A ferramenta propõe revolucionar área ao diagnosticar o transtorno em bebês, entre 1 ano e 4 meses e 2 anos e meio, ao registrarem a movimentação dos globos oculares deles enquanto assistem a 14 vídeos curtos. O objetivo da inovação é analisar, em tempo real, os padrões de atenção típicos e atípicos.

“As crianças neuroatípicas prestam atenção nas expressões emocionais. Já as com autismo estão observando aquela portinha do carrinho abrir e fechar”, explicou, ao Fantástico exibido nesse domingo (18), o neurocientista brasileiro Ami Klin, que ajudou a criar a novidade e é diretor do principal centro de tratamento de autismo estadunidense, localizado na cidade de Atlanta.

Legenda: Tecnologia foi desenvolvida com a ajuda de um neurocientista brasileiro Foto: reprodução/TV Globo

Enquanto o diagnóstico tradicional pode levar até três anos no país norte-americano, o novo exame identifica casos de autismo em minutos. O equipamento custa cerca de US$ 7 mil (cerca de R$ 39.843,30, na cotação de sexta-feira, 16), e cada exame sai por US$ 225 (aproximadamente R$ 1.280).

No estado da Geórgia, alguns serviços de planos de saúde já cobrem a nova tecnologia.

Segundo o Fantástico, ainda não há previsão para a chegada do exame ao Brasil. A disponibilização da inovação em solo nacional depende da aprovação dos órgãos regulatórios.

