Cinco suplementos da Alwaysfit para sono e alívio de dores são proibidos pela Anvisa; veja produtos

Cinco suplementos da marca Alwaysfit foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (23), estão suspensos o uso, a comercialização, distribuição, fabricação e propaganda dos referidos produtos da marca, apresentados no mercado como aliados da qualidade do sono, para o alívio da dor muscular e articular, saúde da próstata, melhora dos níveis de energia, entre outros.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada devido à presença de "ingredientes não avaliados para segurança de uso sublingual".

>> Confira aqui resolução da Anvisa

Confira suplementos suspensos pela Anvisa

Suplemento alimentar líquido de melatonina da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar líquido de melatonina spray da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar de óleo de semente de abóbora da marca Alwaysfit;

Suplemento alimentar líquido Curcumais/Alwaysfit;

Suplemento alimentar em gotas de metil-B9B12 da marca Alwaysfit.

No site da empresa, os produtos são vendidos, em média, pelos valores de — R$ 39,90 a 49,90 — referente a embalagens padrão de 30 ml.

Conforme a Resolução--RE Nº 1.980 da Anvisa, está determinada a suspensão desses produtos da Alwaysfit porque eles "não possuem segurança de uso da forma como estão sendo indicados". A decisão tem o objetivo de "mitigar o risco sanitário que a população está exposta".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Anvisa solicitando esclarecimentos sobre a decisão e aguarda retorno do órgão.