Betacaroteno: o que é, para que serve e benefícios

O betacaroteno é um nutriente que traz muitos benefícios para quem o consome, como ajudar a prevenir o estresse oxidativo, agindo principalmente no tecido da pele, prevenindo o envelhecimento.

Além das fontes naturais, como frutas e vegetais, há diversos tipos de suplementos à base de Vitamina A, complexo de carotenoides e o próprio betacaroteno, dispostos no mercado em diferentes tecnologias, como explicam a tecnóloga em alimentos Tháila Moura*, a engenheira de alimentos Tereza Raquel Tavares** e a professora da Universidade Federal do Ceará Lucicléia Barros Vasconcelos***.

O que é betacaroteno?

O betacaroteno é um carotenoide e antioxidante natural. São considerados como pigmentos apresentando coloração amarela, amarelo-alaranjado e avermelhada nos alimentos.

Para que serve?

O betacaroteno possui função antioxidante ajudando a prevenir o estresse oxidativo, agindo principalmente no tecido da pele, prevenindo o envelhecimento.

Legenda: O betacaroteno pode ser encontrado além das fontes naturais, como frutas e vegetais, pois há diversos tipos de suplementos à base de Vitamina A Foto: Shutterstock

Principais dúvidas

Quais os benefícios?

Por promover uma ação antioxidante, o betacaroteno tem como função a regeneração e rejuvenescimento celular, através do combate aos radicais livres das células, por exemplo, ajudando a preservar a saúde da pele e mucosas e, ainda, contribuindo para o tratamento contra inflamações.

Entre outros benefícios está o aumento do sistema imunológico, fortalecendo o organismo contra doenças. Além disto, este composto bioativo serve como matéria-prima para a formação do colágeno, junto a vitamina C, aminoácidos e outros nutrientes.

Entretanto, como benefícios mais específicos, é possível citar que o betacaroteno é um agente importante para manter a saúde ocular, preservando a córnea e a estrutura dos olhos dos danos provocados pela luz solar, além de prevenir a cegueira noturna e diminuir a incidência de catarata.

Como eliminar o excesso de betacaroteno?

Dificilmente ocorre excesso de ingestão de carotenoides, como o betacaroteno, apenas com o consumo de alimentos, porém ao suplementar a demanda de forma inadequada, a ingestão de vitamina A ou carotenoides pode ultrapassar os níveis recomendados, causando alguns danos ao organismo.

Desde a carotenemia, que é a alteração da coloração da pele para alaranjado, até lesão hepática e reações tóxicas, a depender da quantidade ingerida. Nos casos de excesso, a eliminação do betacaroteno se dá apenas com a redução ou interrupção de ingestão de alimentos e suplementos com o composto. Porém, em casos mais graves, é necessário ter acompanhamento profissional para obter-se o tratamento adequado.

Como tomar?

É possível encontrar o betacaroteno além das fontes naturais, como frutas e vegetais, pois há diversos tipos de suplementos à base de vitamina A, complexo de carotenoides e o próprio betacaroteno, dispostos no mercado em diferentes tecnologias, como em cápsulas de gel que auxiliam na absorção, por exemplo.

Para suplementar a dieta com betacaroteno é importante haver acompanhamento com um profissional da saúde, como o nutricionista, que poderá auxiliar na ingestão do composto na medida certa, já que a sua deficiência pode causar danos à saúde, mas o seu excesso também.

Onde encontrar betacaroteno?

As maiores concentrações de betacaroteno são encontradas em frutas e verduras com tons amarelado, avermelhado e alaranjado como a cenoura, mamão, abóbora, caqui, pimentão vermelho, acerola e manga. Também pode-se encontrar esse composto em alimentos de tons verdes como a couve, espinafre e brócolis. Animais que possuem alimentação rica em betacaroteno, obtidos através de sua alimentação natural ou por meio de ração, podem apresentar traços desse composto, como na gema de ovo, quando a alimentação da ave é majoritariamente à base de milho.

*Tháila Moura é tecnóloga em Alimentos pelo Instituto Federal do Piauí.

**Tereza Raquel Tavares é engenheira de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

***Lucicléia Barros Vasconcelos é professora e pesquisadora do departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará.