Anvisa aprova Baricitinibe, remédio usado contra alopecia areata; saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o remédio Baricitinibe, um remédio usado contra alopecia areata, doença autoimune que provoca queda capilar. Agora, o medicamento poderá ser administrado em adultos com quadros graves em todo o corpo, com o nome comercial de Olumiant.

A nova indicação terapêutica está disponível por meio do fabricante Eli Lily do Brasil. Ao g1, a empresa disse que a dosagem de 4 miligramas tem um preço máximo ao consumidor de R$ 5.648,25, sem impostos.

Veja também

A eficácia e segurança do Baricitinibe foi atestada pela FDA, agência regulatória de saúde dos Estados Unido. Um estudo chegou a comprovar que o remédio chega a pelo menos 80% de cobertura capilar do couro cabeludo em pacientes, após 36 semanas de tratamento.

Um segundo estudo, conforme o g1, aponta que 22% dos pacientes que receberam 2 miligramas (mg) da medicação, e 35% que tiveram 4 mg administradas, alcançaram uma cobertura adequada do couro cabeludo. Em contrapartida, 5% dos pacientes do mesmo levantamento receberam placebo (substância inerte), mas mesmo assim tiveram o mesmo resultado.

Covid-19

No começo de 2022, o mesmo medicamento foi aprovado como o primeiro tratamento contra Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é usado em alguns casos de adultos hospitalizados, a depender da gravidade do caso.

O Baracitinibe também já foi usado como tratamento de artrite reumatoide ativa moderada a grave, e dermatite atópica moderada a grave.