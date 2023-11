Escarlatina: o que é, quais os sintomas e os tratamentos

A escarlatina é uma doença infecciosa que acomete principalmente crianças em idade escolar na primavera. A médica infectologista Lara Távora* chama atenção para os sintomas e alerta que pode ser uma doença grave, caso a bactéria se dissemine e acometa outros lugares, causando otite, sinusite e até mesmo, em alguns casos, meningite.

O que é escarlatina

A escarlatina é causada pela bactéria Streptococcus pyogenes, também conhecido como estreptococos beta-hemolítico do Grupo A. Essa bactéria usualmente pode causar amigdalites, na qual o paciente tem dor de garganta, febre e, às vezes, aparecem gânglios cervicais dolorosos. Entretanto, em alguns casos, quando ela é capaz de produzir a toxina eritrogênica ou pirogênica, pode-se instalar a escarlatina.

Sintomas da escarlatina

Na escarlatina, além dos sintomas da amigdalite, o paciente apresenta manchas avermelhadas (exantema) acometendo o corpo, que são mais intensas em regiões de dobras como fossa cubital, região da virilha e axilas. Esse achado é chamado de Sinal de Pastia. Além disso, pode-se ver também a língua do paciente com uma coloração mais avermelhada e com pequenos pontos mais claros de permeio, conhecida por "Língua em Framboesa".

A pele do paciente fica com uma textura ressecada, como se fosse papel, devido à obstrução das glândulas sudoríparas que a doença causa.

Apesar da escarlatina ocorrer geralmente associada a amigdalites, ela pode ocorrer também em alguns casos em que a bactéria está infectando outros locais como a pele ou as articulações.

Quais os tratamentos

O tratamento é feito com antibióticos receitados por médico. Além disso, medicamentos para dor e febre podem ser usados para aliviar os sintomas.

Sim, pode ser uma doença grave, pois a bactéria pode ser disseminar e acometer outros locais causando otite, sinusite e até mesmo, em alguns casos, meningite. Sim, é infecciosa e transmissível. A transmissão ocorre pelo contato, saliva ou secreção nasal de pessoas doentes. Também pode acontecer por gotículas expelidas na tosse ou espirro, ou contato com objetos compartilhados, como copos ou mãos que tocaram partículas contaminadas e foram levadas ao nariz ou boca. Quando não há complicações, a doença dura, em média, uma semana. A doença não é comum em adultos. Quando acontece, os sintomas são infecções de pele, amígdalas, articulações, mas sem a manifestação da escarlatina. A escarlatina pode deixar sequelas se evoluir com complicações. Não existe vacina para o S pyogenes.

*Lara Távora é médica infectologista do Hospital São José e professora adjunta do curso de medicina da Universidade de Fortaleza.