Florais de Bach: como funcionam e para que servem

Com o objetivo de equilibrar o emocional de forma suave, os Florais de Bach são compostos desenvolvidos pelo médico Dr. Edward Bach, no século XIX, a partir do orvalho de 38 flores inglesas. Eles buscam auxiliar em diversos momentos da vida, seja para dar uma maior animação, controlar a euforia, libertar a timidez do corpo ou trazer calmaria para uma mente ansiosa.

A ideia de se fazer um tratamento alternativo das questões de corpo e mente se espalhou e, hoje, eles são comercializados em diversos países e regiões. Antes de usar, no entanto, conforme defende a bióloga e especialista em terapia floral, Flávia Castro*, vale verificar se são de boa procedência e, mais importante, é preciso que o paciente passe por uma avaliação profissional para, só então, adquiri-los.

A procura dos florais se dá por diversas razões, defende a terapeuta floral. “Há aqueles que buscam uma alternativa natural, sem efeito colateral ou contraindicação; outros para desenvolver o que chamamos de autoconhecimento em busca de um equilíbrio emocional e há quem chegue por indicação de profissionais como médicos que percebem que a origem do problema de seu paciente é uma questão emocional. Ainda há os psicólogos, para auxiliar no progresso de seus pacientes”, analisa Flávia Castro.

O que são florais de Bach?

São gotinhas terapêuticas capazes de equilibrar as emoções, trazendo a sensações de equilíbrio e bem-estar. Seu criador já acreditava que as doenças, tais como as conhecemos hoje, tem origem no emocional desequilibrado.

“O doutor Edward Bach criou um sistema formado por 38 essências diferentes capazes de oferecer coragem para as situações do dia a dia, paz para uma mente acelerada e cheia de pensamentos repetitivos, firmeza interior para tomada de decisões, autocontrole emocional, dentre tantas outras virtudes que necessitamos para ter uma vida mais leve e prazerosa”, argumenta a terapeuta floral.

Legenda: As gotas podem trazer sensações de equilíbrio e bem-estar Foto: Freepik

Curiosamente, Bach foi um médico que nasceu em 1886 na Inglaterra. Era amante da natureza desde criança e cresceu acreditando na cura das enfermidades através de um método natural. Foi aí que dedicou sua vida para criar os florais, utilizados até hoje como método complementar a outros tratamentos.

“Estes compostos são extraídos de determinadas flores, através de processo de fervura ou simplesmente exposição das mesmas à luz do sol em um recipiente com água. É um processo simples no qual é feito uso apenas a energia das flores”, detalha. De acordo ainda com Flávia Castro, o método é natural e seguro. “Os florais não apresentam efeitos colaterais, contraindicações, podendo ser usados junto com outro tratamento e por pessoas de qualquer faixa etária, assim como por animais e plantas”, acrescenta.

Para que servem os florais de Bach?

Segundo o criador do sistema, as emoções têm um papel essencial no aparecimento e na cura de diferentes enfermidades. Por exemplo, conforme detalha a terapeuta floral, é fácil para uma pessoa que não tem controle sobre suas emoções e/ou pensamentos perder o equilíbrio existente entre a mente e seu corpo. Assim, com o uso dos florais, defende ela, esse equilíbrio pode ser reestabelecido, ajudando a pessoa no processo de cura.

Bach dividiu os florais em sete grupos diferentes, incluindo diversos tipos de personalidades. São os seguintes:

Medo;

Incerteza e insegurança;

Perda de interesse no presente;

Solidão;

Sensibilidade às influências externas;

Desalento ou desespero;

Preocupação excessiva com o bem-estar dos outros.

“Cada floral tem sua indicação específica e, por isso, para escolhê-lo de uma forma mais assertiva, é sempre recomendado consultar um terapeuta floral, que irá avaliar as queixas e identificar, através de seu comportamento e sintomas, qual a emoção que pode estar em desequilíbrio”, frisa Flávia Castro. Uma vez que um problema pode ter várias alterações emocionais na sua base, ressalta, é possível fazer uso de mais que um floral no tratamento, geralmente até seis por frasco.

Florais de Bach funcionam para a ansiedade?

É importante deixar claro, analisa a entrevistada, que os florais não atuam sobre sintomas, e sim sobre as causas. Durante uma consulta, o terapeuta floral deve investigar o que de fato está levando a pessoa a desenvolver ansiedade e, aí sim, fazer a indicação adequada. “Isso porque o que desencadeia os sintomas de ansiedade numa pessoa pode, por exemplo, ser a dificuldade que ela tem de se relacionar e, para outra, talvez seja o medo de errar ao realizar determinada tarefa para alguém”, exemplifica.

Qualquer pessoa pode fazer uso, seja bebê, criança, adulto ou idoso, inclusive se estiver tomando outro tipo de medicamento, garante a terapeuta. “Os florais não apresentam contraindicação nem mesmo efeitos colaterais. Caso a pessoa esteja fazendo uso de medicação, esta não deve ser suspendida em hipótese alguma por conta própria. A terapia com florais pode potencializar os seus efeitos, mas não deve substitui-la”, orienta. Existem duas formas: 1) Utilização do floral concentrado ou ¨stock¨ - Este método consiste em diluir duas gotas de cada essência floral indicada pelo terapeuta num copo de água e, depois, ir bebendo ao longo do dia ou, pelo menos, quatro vezes ao dia. Caso não se beba o copo inteiro em 24 horas, será necessária uma nova preparação para o dia seguinte. 2) Frasco de tratamento - Colocar duas gotas de cada floral de Bach indicado pelo terapeuta no interior de um frasco de 30 ml e, em seguida, acrescentar 30ml de conservante e preencher o restante com água filtrada. Depois, deve-se beber quatro gotas da mistura, pelo menos, quatro vezes ao dia. “Este método é mais usado por quem precisa fazer um tratamento mais longo, pois ajuda a diminuir o desperdício da essência floral”, comenta Flávia Castro.

A terapeuta floral sugere que, aqueles que queiram conhecer/experimentar os florais, façam, inicialmente, com a ajuda de um terapeuta floral, até que tenham conhecimento e prática na observação de seus efeitos.

“Só assim, a partir daí, podem seguir sozinhos em busca da sua cura que, a meu ver, é constante, pois vivemos num mundo cheio de adversidades que nos afetam diariamente. Além disso, a forma como reagimos a cada situação diária da vida interfere no nosso emocional e, consequentemente, no nosso físico, se não dermos a isso a devida atenção”, deixa o recado.

*Flávia Castro é bióloga formada pelo Instituto Bach. Especialista em terapia floral (pós-graduação). Pratitioner do Bach Centre - Instituto Bach da Inglaterra. Trabalha há 25 anos na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Terapeuta Floral , com atendimentos online e trabalho com Florais de Bach. Instagram: @florais.de.bach