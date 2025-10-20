Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida) para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. A caneta emagrecedora agora é indicada para pacientes adultos com obesidade diagnosticados com apneia moderada a grave. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (20).

O Mounjaro, já usado para o tratamento de diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, é o primeiro remédio aprovado pela agência para essa condição, conforme informações da Eli Lilly, fabricante do medicamento.

Estudo científico

Para aprovar o uso do Mounjaro com a nova finalidade, a Anvisa teve como base os resultados de um estudo clínico, que demonstrou a eficácia e segurança da tirzepatida em adultos com obesidade e apneia moderada a grave.

O resultado apontou que, após um ano, 50% dos adultos que usaram a medicação e o aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), e 42% dos adultos que usaram apenas Mounjaro apresentaram remissão da doença ou apneia obstrutiva do sono leve.

Além da melhora nos sintomas, adultos em uso de Mounjaro perderam, em média, 20,4 kg (18%) do peso corporal, conforme o estudo.

Veja também Ser Saúde Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil Carol Melo 'Bebês Ozempic': descubra se Mounjaro e Wegovy podem reduzir eficácia de anticoncepcionais

Apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono afeta mais de 49 milhões de brasileiros, segundo a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM).

O sintoma mais característico da doença é o ronco, mas o distúrbio também pode provocar crises de paradas respiratórias durante o sono e afetar a progressão de complicações cardiometabólicas como hipertensão, doença coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e diabetes tipo 2.

Sintomas

Ronco;

Sonolência diurna;

Sono não reparador;

Refluxo gastroesofágico noturno;

Fadiga;

Pausa na respiração durante o sono;

Dores de cabeça matinais;

Problemas e concentração e memória;

Irritabilidade.

"A aprovação de Mounjaro para a apneia obstrutiva do sono é um marco transformador para os pacientes, já que se trata de uma condição subdiagnosticada e com opções de tratamento limitadas. Mounjaro oferece uma nova esperança ao abordar a causa subjacente da doença em pacientes com obesidade", destaca Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly.