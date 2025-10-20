Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.
Legenda: A aplicação do Mounjaro é semanal e subcutânea, e a dose é progressiva.
Foto: Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida) para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. A caneta emagrecedora agora é indicada para pacientes adultos com obesidade diagnosticados com apneia moderada a grave. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (20).

O Mounjaro, já usado para o tratamento de diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, é o primeiro remédio aprovado pela agência para essa condição, conforme informações da Eli Lilly, fabricante do medicamento.

Estudo científico

Para aprovar o uso do Mounjaro com a nova finalidade, a Anvisa teve como base os resultados de um estudo clínico, que demonstrou a eficácia e segurança da tirzepatida em adultos com obesidade e apneia moderada a grave.

O resultado apontou que, após um ano, 50% dos adultos que usaram a medicação e o aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), e 42% dos adultos que usaram apenas Mounjaro apresentaram remissão da doença ou apneia obstrutiva do sono leve.

Além da melhora nos sintomas, adultos em uso de Mounjaro perderam, em média, 20,4 kg (18%) do peso corporal, conforme o estudo.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

teaser image
Carol Melo

'Bebês Ozempic': descubra se Mounjaro e Wegovy podem reduzir eficácia de anticoncepcionais

Apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono afeta mais de 49 milhões de brasileiros, segundo a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM).

O sintoma mais característico da doença é o ronco, mas o distúrbio também pode provocar crises de paradas respiratórias durante o sono e afetar a progressão de complicações cardiometabólicas como hipertensão, doença coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e diabetes tipo 2.

Sintomas

  • Ronco;
  • Sonolência diurna;
  • Sono não reparador;
  • Refluxo gastroesofágico noturno;
  • Fadiga;
  • Pausa na respiração durante o sono;
  • Dores de cabeça matinais;
  • Problemas e concentração e memória;
  • Irritabilidade.

"A aprovação de Mounjaro para a apneia obstrutiva do sono é um marco transformador para os pacientes, já que se trata de uma condição subdiagnosticada e com opções de tratamento limitadas. Mounjaro oferece uma nova esperança ao abordar a causa subjacente da doença em pacientes com obesidade", destaca Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly.

Assuntos Relacionados
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo
Há 14 minutos
Print com duas imagens geradas por IA de um boato que usa tanto o rosto de Renata Vasconcellos como de William Waack em uma notícia falsa
Ser Saúde

É falso que lotes de leite estejam contaminados por metanol

Fake News usou IA para manipular rostos e vozes de jornalistas e espalhar pânico nas redes

Redação
Há 41 minutos
Imagem do fomepizole para matéria sobre entenda como funciona o antídoto do metanol.
Ser Saúde

Entenda como funciona o antídoto do metanol

Brasil tem registrado diversos casos de intoxicação por bebidas batizadas

Redação
20 de Outubro de 2025
A imagem mostra uma grande quantidade de cabeças de alho empilhadas, com cascas de tons roxos e brancos, dispostas de forma organizada em um mercado ou feira.
Ser Saúde

Alho e pressão alta: aliado natural ou mito popular?

Um dente de alho por dia controla a pressão? Veja o que diz a ciência

Nathália Paula Braga*
19 de Outubro de 2025
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo
18 de Outubro de 2025
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
10 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra café e suplementos proibidos pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa suspende whey e café torrado por riscos à saúde; saiba quais

Conforme o órgão, além de o café ter origem desconhecida, fragmentos semelhantes a vidro foram encontrados em amostras

Redação
24 de Setembro de 2025
foto de pessoa com dermatite na mão passando pomada.
Ser Saúde

Dia da Dermatite Atópica: saiba causas, o que agrava e como tratar

Doença crônica é caracterizada pelo ressecamento e vermelhidão da pele

Foto de homem sentindo o próprio mau hálito. Imagem para ilustrar matéria sobre halitose.
Ser Saúde

Mau hálito frequente: Causas, sinais e quando buscar ajuda

Especialistas explicam quando a halitose pode indicar um problema de saúde mais sério

Raísa Azevedo
22 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.
Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo
19 de Setembro de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre câncer carcinoma de células escamosas
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

A doença normalmente se apresenta como uma mancha ou área da pele elevada e espessa, de cor avermelhada, devido ao excesso de exposição solar

Raísa Azevedo
17 de Setembro de 2025