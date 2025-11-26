Trio suspeito de matar policial civil em sucata é preso em Fortaleza

Três homens suspeitos de assassinar a tiros um policial civil aposentado em Fortaleza foram presos. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou operação e cumpriu os três mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os suspeitos são Francisco Joel Moura de Alencar, Samuel Teixeira Damasceno e Natanael Paulino Marques da Silva.

A vítima João Lopes Cavalcante, de 70 anos, estava em uma sucata quando foi abordada e alvejada a tiros, no dia 10 de outubro deste ano. O crime aconteceu no estabelecimento localizado na Avenida Américo Barreira, bairro Demócrito Rocha.

Legenda: O policial civil aposentado foi morto em Fortaleza. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dentre o material apreendido está um carro modelo Fox. O executor da ação teria sido levado ao local neste veículo.

O mandado de prisão temporária contra Francisco Joel foi expedido pela 5ª Vara do Júri.

ABORDAGEM

Homens armados também teriam usado uma motocicleta na ação criminosa. A vítima foi atingida no tórax e chegou a ser levada para o Hospital Frotinha da Parangaba, onde passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) manifestou pesar aos familiares e amigos do agente aposentado.