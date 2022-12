Três suspeitos de estupro de vulnerável contra criança de 10 anos são presos em Tauá, no Ceará

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (15) em Tauá, no interior do Estado, por meio da 2ª fase da operação “Inocência Perdida”, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos de idade, com deficiência intelectual.

Os suspeitos, que têm 25, 45 e 53 anos, foram presos por meio de mandados de prisões preventivas, após familiares da vítima denunciarem o caso à polícia.

Ameaças de morte

As investigações apontam que os homens utilizavam a facilidade de serem vizinhos e conhecidos da família, e realizavam os atos sexuais em troca de doces ou sobre ameaças de morte à criança. Os atos aconteceram por cerca de três meses no decorrer deste ano, segundo a PC-CE.

Após a prisão e a realização dos procedimentos na Delegacia Regional de Tauá, os homens foram encaminhados para uma unidade do sistema penitenciário e encontram-se à disposição da Justiça. Os nomes deles não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

