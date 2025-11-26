Trabalhadores levam choque e morrem ao cair de telhado de obra em Fortaleza

Dois trabalhadores de uma obra morreram após levarem uma descarga elétrica e caírem do telhado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, nesta quarta-feira (26). As vítimas realizavam trabalho no telhado de uma empresa, quando o incidente ocorreu.

Os homens, de 25 e 37 anos, morreram com impacto da queda. Um dos corpos caiu ainda dentro da obra, enquanto o outro foi arremessado para o lado de fora. As duas mortes serão investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local para colher as primeiras informações.

A investigação será de responsabilidade do 8º Distrito Policial (DP), unidade da PCCE onde a ocorrência foi registrada.