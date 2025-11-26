Diário do Nordeste
Trabalhadores levam choque e morrem ao cair de telhado de obra em Fortaleza

Homens tinha 25 e 37 anos, e faziam trabalho no telhado de uma empresa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Duas paredes adjacentes com texturas e condições distintas: à esquerda, uma parede clara com andaimes e fios; à direita, uma parede escura e suja com fiação aérea e uma pequena janela.
Legenda: Um dos corpos caiu ainda dentro da obra, enquanto o outro foi arremessado para o lado de fora.
Foto: VC Reporter.

Dois trabalhadores de uma obra morreram após levarem uma descarga elétrica e caírem do telhado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, nesta quarta-feira (26). As vítimas realizavam trabalho no telhado de uma empresa, quando o incidente ocorreu. 

Os homens, de 25 e 37 anos, morreram com impacto da queda. Um dos corpos caiu ainda dentro da obra, enquanto o outro foi arremessado para o lado de fora. As duas mortes serão investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local para colher as primeiras informações. 

A investigação será de responsabilidade do 8º Distrito Policial (DP), unidade da PCCE onde a ocorrência foi registrada. 

