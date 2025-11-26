PM acusado de matar homem por ciúmes e vingança é expulso da Corporação

O policial militar Rogério Luís dos Santos, acusado de matar um jovem de 27 anos, motivado por ciúmes e vingança, foi punido com a máxima sanção administrativa. Nessa terça-feira (25), a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a demissão do soldado.

Rogério e o soldado José Rafael Batista Alcântara foram presos no dia 18 de dezembro de 2018, na cidade de Aurora, Interior do Ceará. Rogério foi pronunciado pelo crime, ou seja, deve ser levado a Júri Popular. Já sobre o soldado José Rafael, a CGD decidiu puni-lo com cinco dias de permanência disciplinar. As defesas dos agentes não foram localizadas pela reportagem.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em agosto de 2018, Rogério teria executado a tiros o homem que havia mantido relação amorosa com a atual namorada do PM. "A vítima tinha sido presa pela prática de assaltos a estabelecimentos comerciais. Ao cumprir pena e sair da unidade prisional, ele voltou a procurar a mulher, o que motivou o crime", segundo divulgado pelo Tribunal ainda no ano de 2019, a partir do que foi investigado.

A Controladoria entendeu que Rogério "em específico, não apenas violou a lei, mas também comprometeu a imagem e a credibilidade da corporação perante a comunidade que jurou proteger e servir"

A CGD resolveu acatar o relatório final emitido pela comissão processante, punir o soldado com a expulsão e destacou que o PM teve "comportamentos que configuram uma grave transgressão às normas e regulamentos que regem a conduta de um policial militar".

REVÓLVERES ENCONTRADOS

Conforme a Controladoria, quando a dupla foi presa, na casa do soldado José Rafael foram encontrados dois revólveres e na casa de Rogério apreendida uma espingarda, uma pistola, crack e dois aparelhos celulares.

De acordo com a Portaria Inaugural, os referidos mandados de busca e apreensão foram requeridos pela Polícia Judiciária em razão de no curso das investigações do homicídio do Sr. José Romildo Rodrigues de Sousa, ocorrido em 02/08/18, na cidade de Aurora-CE, chegou-se ao fato de que o SD PM José Rafael Batista Alcântara se encontrava na posse do aparelho da vítima, enquanto o SD PM Rogério Luis dos Santos, mantinha relacionamento amoroso com a ex-namorada do falecido, constando, ademais que o crime ocorreu com o uso de arma de fogo, tipo pistola cal. 40" CGD

A Controladoria passou a investigar a conduta dos PMs em relação aos valores e deveres militares. José Rafael teria reconhecido "que se encontrava em situação ilegal, alegando dificuldades financeiras para a aquisição de arma de fogo dentro do respeito à legislação".

COAÇÃO DE TESTEMUNHAS

No ano seguinte ao assassinato, o TJCE divulgou que o Judiciário negou o pedido de liberdade para Rogério Luís, em decisão proferida na 3ª Câmara Criminal. Ainda de acordo com as investigações, o acusado tentou destruir provas e coagiu testemunhas.

Na época, os magistrados pontuaram que "nada obsta atribuir validade aos depoimentos das testemunhas, estas parentes da vítima, ainda mais quando o caso vertente pauta-se acerca de crime de homicídio qualificado, crime de imensa gravidade e, muitas vezes, executado de forma complexa" e que "no processo penal, todos podem ser testemunhas, cabendo ao juiz examinar a pertinência e a idoneidade de cada testemunho".

SUSPEITO DE ARROMBAR BANCO

Já neste mês de novembro, o Diário do Nordeste divulgou que cinco homens foram presos sob suspeita de tentar arrombar uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha, no interior do Ceará. Entre os presos estava Rogério Luís dos Santos.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, a Justiça decidiu converter as prisões em flagrante em prisão preventiva na busca de evitar a prática de outros crimes pelos infratores.

Ainda conforme o documento, o fato de Rogério Luis dos Santos ser policial militar agrava ainda mais a situação, já que ele utilizou de conhecimentos prévios da atividade policial para a prática de crimes e traiu a confiança depositada pela população nas instituições de segurança pública. A Justiça analisa que a conduta do PM contribui para o descrédito das forças policiais.