Receita Federal apreende em Fortaleza corais introduzidos clandestinamente no Brasil

A carga foi transportada para a Capital cearense de Florianópolis, em Santa Catarina.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Corais em sacolas plásticas dispostos sobre mesa da Receita Federal.
Legenda: Foram apreendidas cargas com duas espécies diferentes de corais.
Foto: Divulgação/Receita Federal.

Uma carga contendo cinco corais de duas espécies diferentes foi apreendida pela Receita Federal nesta quarta-feira (26), no terminal de cargas domésticas do aeroporto de Fortaleza. Os itens vinham de Florianópolis, em Santa Catarina.

Segundo a Receita, há indícios de que os corais tenham sido introduzidos de maneira irregular no Brasil, uma vez que são da região do oceano Pacífico. Eles foram retidos, inclusive, devido à falta de comprovação da origem do animal, que dependem de licença ambiental para comercialização controlada e sustentável.

O material foi entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que se responsabilizará pelos trâmites administrativos e, depois, criminais. 

Combate a crimes contra a fauna e a flora

A Receita Federal atua isoladamente ou em parceria com órgãos como o Ibama para combater crimes contra a fauna e a flora e outros ilícitos que movimentam organizações criminosas. O objetivo do trabalho é evitar prejuízos à sociedade e ao meio ambiente.

