Tentativa de chacina em via pública deixa cinco feridos, em Caucaia

Cinco pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de chacina em via pública em Caucaia, na madrugada desta quarta-feira (20). As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Marechal Rondon, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A identidade das pessoas feridas não foi divulgada. Todos foram socorridos para unidades de saúde da região, segundo a pasta.

Os suspeitos ainda não foram identificados, e policiais do 18º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizam diligências para localizá-los.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também atuam na ocorrência e foram os primeiros acionados após a tentativa de chacina ocorrer. O caso segue em investigação.

Assuntos relacionados

ESCALADA DE VIOLÊNCIA EM CAUCAIA

Nos últimos dez dias, Caucaia tem sofrido com episódios de violência, e inclusive de múltiplas mortes. A guerra entre facções intensificou na última semana a disputa por território para o tráfico de drogas na localidade.

No dia 10 de setembro, pelo menos três pessoas morreram em uma rave no Município. Dois homens e uma mulher, que não tiveram as identidades informadas, morreram ainda no local do crime. Outros dois feridos foram socorridos.

Já nessa segunda-feira (18), quatro homens foram assassinados em um sítio. Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, dois homens encapuzados pularam o muro do local em que ocorria uma festa, gritaram que eram policiais e efetuaram os disparos.

O Diário do Nordeste apurou junto a uma fonte da SSPDS que um grupo armado local se aliou à facção paulista para recomeçarem uma "guerra na Caucaia". "A Massa se fortaleceu com isso e tomou quase todos os pontos de droga da GDE na Caucaia, deixou de atuar só na periferia. Mas o CV tá resistindo no Potira e no Tabapuá", disse a fonte apontando para o que provavelmente motivou as duas matanças mais recentes.

Outra informação obtida pela reportagem é que o efetivo de policiamento ostensivo sofreu uma baixa na Cidade. Anteriormente, eram três composições de Força Tática, por turno, em Caucaia, mas agora, só há uma, conforme a fonte, de identidade preservada.